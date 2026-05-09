Mónica García y el desembarco del MV Hondius en Tenerife por el hantavirus: "La idea es que fondee, pero todo depende del clima"

Mónica García, ministra de Sanidad, ha comparecido en directo desde Canarias, y acompañada por el director general de la Organización Mundial de la Salud, el ministro de Interior y el de Política Territorial, para repasar la última hora del hantavirus justo unas horas antes de que atraque el crucero en Tenerife con hasta 14 españoles entre los pasajeros.

La ministra ha señalado que "la idea es que el buque fondee, pero todo depende de las condiciones climatológicas y de la mar", circunstancias que podrían obligar a cambiar los planes.

"Un operativo inédito, con hasta 23 países involucrados en la repatriación"

"Todo está preparado para el desembarco, este es un operativo inédito, hasta 23 países están involucrados en la repatriación de los pasajeros de este crucero", ha empezado diciendo tras recalcar la buena noticia que ha supuesto conocer el negativo de la mujer de Alicante que viajó en el avión en el que posteriormente falleció una persona.

"Primero se evacuará a los pasajeros españoles"

"Estamos hablando permanentemente con los pasajeros españoles, ninguno tiene síntoma alguno... Ninguno de los que viene son pacientes, ni son casos. Todos seguirán los estrictos protocolos de sanidad y salud pública", ha explicado Mónica García, la cual también ha confirmado que primero se evacuará a los pasajeros españoles.

El director de la OMS: "Esto no es el covid"

Por otra parte, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha querido recalcar que este virus "no es el covid", señalando que "el riesgo para la población es bajo". No obstante, ha dejado claro que la preocupación "es legítima, y más sabiendo lo que ocurrió con el coronavirus. Estamos aquí para acompañar a la gente".

¿A qué hora llegará el crucero?

El crucero "MV Hondius" llegará a Tenerife entre las 4 y las 6 de la madrugada de este domingo, hora Canaria. Así lo anunció la ministra de Sanidad hace horas desde Moncloa. García detalló que previsiblemente los pasajeros españoles serán los primero en desembarcar, y que "el operativo previsto contempla que el buque permanezca en régimen de fondeo, asistido por un remolcador".

A todos y cada uno de los pasajeros se les hará una "evaluación exhaustiva" para comprobar que siguen asintomáticos y después irán saliendo de forma "escalonada y ordenada" en grupos de 5 personas y por países.

La mujer de Alicante ha dado negativo en el PCR

Por otra parte, la mujer hospitalizada en Alicante que estuvo en contacto con una de las fallecidas por hantavirus, ha dado negativo en la PCR. La mujer está en seguimiento en Alicante por viajar en el avión del que fue evacuada una persona fallecida posteriormente y tras haber viajado en el crucero MV Hondius.

Tal y como establece el protocolo del Ministerio de Sanidad se va a repetir la PCR a las 24 horas de la confirmación del resultado y el diagnóstico estará disponible entre 24 y 48 horas después.

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