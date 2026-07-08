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Fernández- Miranda y Toni Bolaño, duros con los 'vasallos' de Trump en la OTAN: "Unos pelotas insoportables"

Ambos periodistas discrepan habitualmente, pero la actitud de algunos líderes les ha hecho coincidir en sus críticas. Juan Fernández- Miranda mostraba contundencia y Toni Bolaño tiraba de ironía. Los dos cargaban contra Mark Rutte y Gigi Infantino (FIFA).

Toni Bolaño

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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No es la primera vez que el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, muestra una actitud casi de pleitesía hacia Donald Trump. Sin embargo el presidente estadounidense se ha encontrado ya con varios mandatarios europeos no tan favorables.

La posición de la mayoría de aliados de la OTAN respecto a la guerra de Irán no ha gustado al líder norteamericano, que ha respondido de la única manera que sabe, con bravuconadas, ataques y nuevas amenazas. Especialmente llamativo ha resultado el comentario machista que ha dedicado a la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni.

En la cumbre que se celebra esta semana Rutte ha vuelto a dedicar un discurso cargado de halagos que más de un analista calificaba de vasallo. También confirmaba el compromiso de Europa de inversión de miles de millones de euros más.

"Se les ve demasiado el plumero"

El periodista Juan Fernández- Miranda, director adjunto de El Confidencial, no podía evitar manifestarse contundentemente y recordaba también la actitud de Gigi Infantino, presidente de la FIFA, con Trump: "Son unos pelotas insoportables", decía añadiendo que es innecesario "hacerle la rosca permanentemente a Donald Trump, se les ve demasiado el plumero".

Susanna Griso cuestionaba que Trump admitiera otras formas con su persona y el periodista Toni Bolaño respondía con ironía simulando una crítica a sus compañeros: "¡Cómo sois! Están los dos optando a ser la alfombrilla de oro de Donald Trump. No les pongáis trabas en su carrera".

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