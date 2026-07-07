¡Tú decides!: el viernes, segunda semifinal en directo de Tu cara me suena

María Parrado fue la ganadora de la primera semifinal de Tu cara me suena, pero al sumar todos los puntos del público y el jurado en el casillero de los concursantes, el primer finalista de la edición es J Kbello. El gaditano se mostró muy emocionado al verse el primero en la clasificación general del programa presentado por Manel Fuentes.

Esta semana viviremos en directo otra gala llena de emoción en la segunda semifinal de Tu cara me suena.

Tú puedes decidir qué concursantes acompañarán a J Kbello en la gran final de Tu cara me suena. No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.