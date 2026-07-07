Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22:00 horas

¡Tú decides!: el viernes, segunda semifinal en directo de Tu cara me suena

J Kbello se convirtió en el primer finalista de esta edición de Tu cara me suena, ¿Quiénes quieres qué le acompañen en la final? El viernes, tú decides, en la segunda semifinal en directo de Tu cara me suena.

Segunda semifinal de Tu cara me suena

¡Tú decides!: el viernes, segunda semifinal en directo de Tu cara me suena

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

María Parrado fue la ganadora de la primera semifinal de Tu cara me suena, pero al sumar todos los puntos del público y el jurado en el casillero de los concursantes, el primer finalista de la edición es J Kbello. El gaditano se mostró muy emocionado al verse el primero en la clasificación general del programa presentado por Manel Fuentes.

J Kbello se convierte en el primer finalista de la edición: “Ha sido la mejor etapa de mi vida”

J Kbello se convierte en el primer finalista de la edición: “Ha sido la mejor etapa de mi vida”

Esta semana viviremos en directo otra gala llena de emoción en la segunda semifinal de Tu cara me suena.

Tú puedes decidir qué concursantes acompañarán a J Kbello en la gran final de Tu cara me suena. No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Un consejo, dos tartas y mucha emoción: nos colamos detrás de las cámaras de la primera semifinal de Tu cara me suena

Un consejo, dos tartas y mucha emoción: nos colamos detrás de las cámaras de la primera semifinal de Tu cara me suena

Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Segunda semifinal de Tu cara me suena

¡Tú decides!: el viernes, segunda semifinal en directo de Tu cara me suena

Los concursantes de Tu cara me suena 13 hacen balance: ¿con cuál de sus imitaciones se quedan?

Los concursantes de Tu cara me suena 13 hacen balance: ¿con cuál de sus imitaciones se quedan?

La broma futbolística de Manu Sánchez en Espejo Público.

El divertido momento en el que Manu Sánchez pregunta sobre fútbol a la mesa de 'Espejo Público': "Somos los menos futboleros"

Susana Díaz, sobre Rajoy
OPINIÓN

Las críticas de Susana Díaz a Rajoy por su crónica del partido de España- Portugal: "Me ha parecido un manoseo de la Selección"

Los talents de Luis Fonsi
Mejores momentos | Asaltos

¡Sorpresa! Los talents de Luis Fonsi reciben un inesperado mensaje de Laura Pausini

"¿Qué me estás contando?": Leo Harlem confiesa lo que más le molesta de ir a restaurantes
El Hormiguero

Leo Harlem revela en El Hormiguero la costumbre que más le irrita en los restaurantes

El humorista regresó al plató de Pablo Motos para compartir sus habituales anécdotas cotidianas.

"Necesito parar un poquito": Leo Harlem explica por qué ha decidido retirarse de los escenarios
El Hormiguero

Leo Harlem desvela en El Hormiguero los motivos de su retirada de los escenarios

El cómico explicó por qué decidió dar un paso al lado y tomarse un respiro profesional.

David se la juega en AlaZ: pide letra para empatar a 23 con Javier en el momento decisivo

David se la juega en AlaZ: pide letra para empatar a 23 con Javier en el momento decisivo

Pepe Ocio se da el gustazo de adelantarse a David y hacer pleno en el ¿Dónde Están?

Pepe Ocio se da el gustazo de adelantarse a David y hacer pleno en el ¿Dónde Están?

¡Manda limones! El increíble fallo de Javier que confirma su maldición con el número 40 en Pasapalabra

¡Manda limones! El increíble fallo de Javier que confirma su maldición con el número 40 en Pasapalabra

Publicidad