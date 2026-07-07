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Carlos Alsina invita a que los líderes europeos se planten ante Donald Trump en la OTAN: "Ha llegado el momento de no pasarle una"

El presentador de radio se ha pronunciado contundente ante las frecuentes bravuconadas del presidente de EEUU. Las últimas presiones ejercidas por Trump llevan la indignación a máximos. Carlos Alsina clama por una reacción de Europa.

Carlos Alsina

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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Carlos Alsina se encontraba con Manu Sánchez por primera vez en Espejo Público, el presentador habitual de las Noticias de la Mañana recogía el testigo de Susanna Griso por un día y llevaba a cabo la conexión semanal de los mundos televisivo y radiofónico.

Ambos bromeaban sobre la discutible afición futbolera del director y presentador de 'Más de Uno', bien distinta de la de quien presentó los deportes en Antena 3 Noticias. Carlos y Manu valoraban la insólita injerencia de Donald Trump en el Mundial de fútbol que está en juego y la claudicación de la FIFA que preside Gianni Infantino, por la retirada de la sanción de un partido a un jugador de EEUU expulsado, en la que a la postre fue la penúltima participación de esa selección en la competición: "Rubén Amón fue el primero en darse cuenta de la dimensión o el recorrido del asunto. Que Donald Trump ya la había liado con el tema de la tarjeta roja y la llamada a su amigo 'felpudo' Infantino".

"¡Ahora tenemos dos Infantinos!"

"Mark Rutte está en actitud 'Infantino' con Donald Trump"

Carlos Alsina

Alsina ironizaba con la actitud del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hacia Donald Trump, al que parece rendir pleitesía en cada encuentro entre ambos, comparándole con el máximo responsable de la FIFA, por sus constantes 'agasajos' al líder estadounidense.

El periodista de Onda Cero da por hecho el papel protagonista del presidente de EEUU en la cumbre de la OTAN que tiene lugar esta semana en Ankara, Turquía; "dadas las formas de Donald Trump".

"Las bromas de mal gusto, la actitud machista..."

Ante esas arrogantes formas, provocaciones, amenazas, desprecios, etc.; a los que Trump ha acostumbrado a sus en teoría aliados, Carlos Alsina pide la reacción de los mandatarios europeos: "Igual ya es el momento, sobre todo después del fracaso de la intervención en Irán... Igual ya es el momento de que los gobernantes europeos empiecen a responderle un poco, ¿no?", sentenciaba Carlos.

Reconocía el valor de quienes ya han confrontado con él y no han satisfecho los deseos de quien se comporta como un niño caprichoso, poniendo el ejemplo de la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni. Sin embargo no es optimista respecto a que nadie se atreva a frenarle los pies al estadounidense: "Creo que nadie va a alzar la voz".

"Ha llegado el momento de no pasarle una", decía Carlos, que critica las actitudes complacientes mostradas anteriormente, pide que cambien y pasen a exigir a Trump el mismo respeto que le muestran.

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