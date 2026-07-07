Primer encierro San Fermín 2026 en directo: Los toros de Fuente Ymbro protagonizan un encierro veloz

7 de julio, San Fermín. Arrancan los encierros de los Sanfermines con unos habituales, los toros de Fuente Ymbro, los encargados de dar el pistoletazo de salida. En total seis ejemplares han recorrido los 848 metros que separan los corrales de Santo Domingo de la Monumental Pamplonesa aunque la ganadería lleva a Pamplona ocho toros.

Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro han estrenado los Sanfermines 2026 con una carrera rápida y emocionante en el primer encierro de las fiestas. El recorrido ha contado con una nutrida presencia de corredores pese a ser martes.

La marcha de la manada ha resultado agrupada y veloz, con caídas de mozos pero sin aparentes heridas por asta. El encierro ha durado estado alrededor de 2 minutos y 20 segundos de emoción tanto en las calles como en los balcones que acompañan la carrera de los astados.

Cuatro heridos en una carrera vibrante

Los encierros de San Fermín se han saldado con cuatro solicitudes de asistencia sanitaria. Los corredores han sido atendidos por contusión craneal y en tres de los casos de piernas. Posteriormente, tras la asistencia dos de ellos han sido trasladados al hospital de Navarra.

"Viva San Fermín" inaugura los días de festejos

Las fiestas grandes de Pamplona comenzaron este lunes con el lanzamiento del Chupinazo. Con el pañuelo rojo al aire y al grito de "San Fermín, San Fermín", miles de personas, vestidas de blanco y rojo, esperaron el momento exacto en el que los representantes de la subdirección de Urgencias de Navarra, elegida en votación popular, han salido al balcón de la Casa Consistorial para prender la mecha del cohete que ha dado inicio a las fiestas a las 12 horas. En una plaza abarrotada una multitud repitió el "¡Viva San Fermín!" y el "¡Gora San Fermín!" para después anudarse el pañuelico y dar comienzo a nueve días de fiesta ininterrumpida.

Los toros de Fuente Ymbro

El primero de los ocho encierros de las fiestas e se ha abierto con toros de Fuente Ymbro, entre los que destacan 'Improvisado' y 'Hostelero', con un peso de 610 kilos cada uno de ellos. Completan el conjunto de ejemplares: 'Tramposo', con 600 kilos; 'Fanfarrón', con 585; 'Manirroto', con 570; 'Escribiente', con 575; 'Botellero', con 570; y 'Taranto', con 595. Las capas de los animales varían entre el negro, el negro bragado meano, el negro listón y el jabonero.

La ganadería de Fuente Ymbro es una habitual en los Sanfermines corren el encierro por decimonovena vez y son conocidos por su velocidad y presencia homogénea en el tramo. Después del encierro serán lidiados a las 18:30 horas en la Monumental Pamplonesa por Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio.

El cartel de la feria taurina de San Fermín lo completan: el día 8 la ganadería de José Cebada Gago; el día 9, Victoriano del Río Cortés; el día 10, Álvaro Núñez; el día 11, José Escolar Gil; el día 12, La Palmosilla; el día 13, Miura, y el día 14, Jandilla.