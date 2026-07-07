San Fermín 2026
Primer encierro San Fermín 2026 en directo: Los toros de Fuente Ymbro protagonizan un encierro veloz
Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro han estrenado los Sanfermines 2026 con una carrera rápida y emocionante en el primer encierro de las fiestas.
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7 de julio, San Fermín. Arrancan los encierros de los Sanfermines con unos habituales, los toros de Fuente Ymbro, los encargados de dar el pistoletazo de salida. En total seis ejemplares han recorrido los 848 metros que separan los corrales de Santo Domingo de la Monumental Pamplonesa aunque la ganadería lleva a Pamplona ocho toros.
Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro han estrenado los Sanfermines 2026 con una carrera rápida y emocionante en el primer encierro de las fiestas. El recorrido ha contado con una nutrida presencia de corredores pese a ser martes.
La marcha de la manada ha resultado agrupada y veloz, con caídas de mozos pero sin aparentes heridas por asta. El encierro ha durado estado alrededor de 2 minutos y 20 segundos de emoción tanto en las calles como en los balcones que acompañan la carrera de los astados.
Cuatro heridos en una carrera vibrante
Los encierros de San Fermín se han saldado con cuatro solicitudes de asistencia sanitaria. Los corredores han sido atendidos por contusión craneal y en tres de los casos de piernas. Posteriormente, tras la asistencia dos de ellos han sido trasladados al hospital de Navarra.
"Viva San Fermín" inaugura los días de festejos
Las fiestas grandes de Pamplona comenzaron este lunes con el lanzamiento del Chupinazo. Con el pañuelo rojo al aire y al grito de "San Fermín, San Fermín", miles de personas, vestidas de blanco y rojo, esperaron el momento exacto en el que los representantes de la subdirección de Urgencias de Navarra, elegida en votación popular, han salido al balcón de la Casa Consistorial para prender la mecha del cohete que ha dado inicio a las fiestas a las 12 horas. En una plaza abarrotada una multitud repitió el "¡Viva San Fermín!" y el "¡Gora San Fermín!" para después anudarse el pañuelico y dar comienzo a nueve días de fiesta ininterrumpida.
Los toros de Fuente Ymbro
El primero de los ocho encierros de las fiestas e se ha abierto con toros de Fuente Ymbro, entre los que destacan 'Improvisado' y 'Hostelero', con un peso de 610 kilos cada uno de ellos. Completan el conjunto de ejemplares: 'Tramposo', con 600 kilos; 'Fanfarrón', con 585; 'Manirroto', con 570; 'Escribiente', con 575; 'Botellero', con 570; y 'Taranto', con 595. Las capas de los animales varían entre el negro, el negro bragado meano, el negro listón y el jabonero.
La ganadería de Fuente Ymbro es una habitual en los Sanfermines corren el encierro por decimonovena vez y son conocidos por su velocidad y presencia homogénea en el tramo. Después del encierro serán lidiados a las 18:30 horas en la Monumental Pamplonesa por Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio.
El cartel de la feria taurina de San Fermín lo completan: el día 8 la ganadería de José Cebada Gago; el día 9, Victoriano del Río Cortés; el día 10, Álvaro Núñez; el día 11, José Escolar Gil; el día 12, La Palmosilla; el día 13, Miura, y el día 14, Jandilla.
Primer encierro San Fermín 2026 en directo | Fin de la cobertura
Hasta aquí el primer encierro de San Fermín 2026, gracias por elegirnos como medio donde informarse, pueden seguir toda la actualidad en Antena 3 Noticias.
Primer encierro San Fermín 2026 en directo | Tres traslados al hospital, ninguno por asta de toro
Tres personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra tras correr el primer encierro de los Sanfermines, uno de ellos con traumatismo craneal, otro con contusión en la pierna y el tercero con contusión en el pie.
El balance provisional de heridos lo ha dado el consejero de Salud navarro, Fernando Domínguez: "En principio se nos han comunicado cinco incidencias, de los cuales tres han sido trasladados al hospital", ha indicado.
Así, un varón mayor de 25 años ha sufrido un traumatismo craneal en Mercaderes y ha llegado consciente al hospital, según Domínguez. Además, otro corredor, de entre 18 y 25 años, ha sufrido una contusión en la pierna en el tramo de Espoz y Mina. Un tercero, mayor de 25 años, con contusión en el pie, ha sido trasladado al hospital desde el tramo de Telefónica.
Primer encierro San Fermín 2026 en directo | Encierros y ganaderías del 7 al 14 de julio
Con este primer encierro finalizado, estos serán los próximos encierros que habrá junto con sus respectivas ganaderías:
- 7 de julio: Fuente Ymbro (finalizada)
- 8 de julio: Cebada Gago
- 9 de julio: Victoriano del Río
- 10 de julio: Álvaro Núñez
- 11 de julio: José Escolar
- 12 de julio: La Palmosilla
- 13 de julio: Miura
- 14 de julio: Jandilla
Primer encierro San Fermín 2026 en directo | Cuatro heridos en una carrera emocionante
Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro han estrenado los Sanfermines 2026 con una carrera rápida y emocionante en el primer encierro de las fiestas.
El recorrido ha contado con nutrida presencia de corredores pese a ser martes, la marcha de la manada ha resultado agrupada y veloz, con caídas de mozos. Los servicios sanitarios han atendido a 4 personas por contusiones leves. Los corredores han sido ya trasladados al hospital de Pamplona. El encierro ha durado 2 minutos y 20 segundos.
Primer encierro San Fermín 2026 en directo | Encierro limpio de los toros de Fuente Ymbro
El primero de los ocho encierros que conforman el plato fuerte de estas fiestas de San Fermín ha destacado por su rapidez y por dejarnos la imagen de varias carreras limpias.
Los encargados de inaugurar los primeros encierros este año han sido los toros de la ganadería de Fuente Ymbro. Han viajado a Pamplona ocho ejemplares de los que solo 6 recorrerán los 848 metros que separan los corrales de Santo Domingo de la Monumental Pamplonesa.
La Policía Nacional desplegará un millar de agentes durante los Sanfermines
La Policía Nacional desplegará un dispositivo integrado por un millar de agentes para garantizar la seguridad durante las fiestas de San Fermín, que se desarrollarán entre el 6 y el 14 de julio, con el objetivo de asegurar el normal desarrollo de los actos programados.
El dispositivo ha sido presentado este domingo en Pamplona en un acto presidido por la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y el jefe superior de Policía de Navarra, Manuel Jesús del Collado.
En el operativo participarán, además de la plantilla de la Jefatura Superior de Policía de Navarra, unidades de caballería, guías caninos, TEDAX-NRBQ, subsuelo y protección ambiental, así como las brigadas de Información, Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Extranjería y Fronteras y Policía Científica, que han reforzado y adaptado sus servicios con motivo de las fiestas.
Primer encierro San Fermín 2026 en directo | 10 ambulancias medicalizadas en el recorrido
Cruz Roja Navarra ha puesto en marcha su "mayor dispositivo de riesgo previsible del año", con motivo de las fiestas. Durante diez días, unas 300 personas voluntarias prestarán atención sanitaria en los principales actos festivos. Se movilizará personal médico y de enfermería, socorristas, técnicos sanitarios, conductores, teleoperadores, equipos logísticos y de comunicación. Durante los encierros, cerca de 100 personas voluntarias formarán parte del dispositivo sanitario de Cruz Roja. Además habrá diez ambulancias medicalizadas distribuidas a lo largo del recorrido.
Primer encierro San Fermín 2026 en directo | Cartel de la feria taurina de este año
El cartel de la feria taurina de San Fermín lo completan: el día 8 la ganadería de José Cebada Gago; el día 9, Victoriano del Río Cortés; el día 10, Álvaro Núñez; el día 11, José Escolar Gil; el día 12, La Palmosilla; el día 13, Miura, y el día 14, Jandilla.
Primer encierro San Fermín 2026 en directo | Nueve días de fiesta ininterrumpida con más de 500 actos
Con los San Fermines arrancan nueve días de fiesta ininterrumpida en las calles con un programa oficial de 516 actos, que este año da más protagonismo a la infancia y a los barrios, a los que se suman las numerosas actividades en la calle que organizan peñas, asociaciones y diversas entidades.
Todo ello acompañado de un amplio despliegue de seguridad y sanidad y una reiterada apelación institucional al respeto y a la convivencia.
En la Casa Consistorial, la corporación municipal encabezada por el alcalde, Joseba Asiron, ha vibrado igualmente con este primer acto de las fiestas que ha reunido a autoridades como los presidentes del Gobierno y Parlamento navarro, María Chivite y Unai Hualde, respectivamente; el lehendakari, Imanol Pradales; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
Primer encierro San Fermín 2026 en directo | Pamplona en aviso naranja por altas temperaturas
Los Sanfermines coinciden este año con la segunda ola de calor del verano. Ante la previsión de las altas temperaturas, Pamplona está en aviso naranja, el Ayuntamiento ha acordado mantener la Procesión, pero reducir su duración, para evitar la exposición de la ciudadanía a las temperaturas extremas previstas. La procesión mantendrá recorrido y horario, pero solo realizará dos paradas: en la plaza de Consejo, para el canto de la 'Jota Ofrenda a San Fermín', a cargo de la coral Santiago de la Txantrea; y en el pozo de San Saturnino, para el 'Agur Jaunak' que interpretan los txistularis en honor a San Fermín.
Primer encierro San Fermín 2026 en directo | Los toros serán lidiados a las 18:30h en la Monumental Pamplonesa
Después de los encierros, estos toros serán lidiados por los diestros Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio en la Monumental Pamplonesa. La corrida comenzará a las 18:30 horas.
Primer encierro San Fermín 2026 en directo | Así son los toros de Fuente Ymbro
La ganadería de Fuente Ymbro es una habitual de las fiestas de San Fermín, corren el encierro por decimonovena vez y en esta ocasión son los primeros que recorrerán las calles de la capital navarra a las 08:00 horas. Los de Fuente Ymbro son conocidos por su velocidad y presencia homogénea en el tramo.
Primer encierro San Fermín 2026 en directo | 'Improvisado' y 'Hostelero', los toros que más destacan
Dos toros destacan por su peso entre los demás. Se trata de 'Improvisado' y 'Hostelero', cada uno de ellos alcanza los 610 kilos. La manada de este año la completan 'Tramposo', con 600 kilos; 'Fanfarrón', con 585; 'Manirroto', con 570; 'Escribiente', con 575; 'Botellero', con 570; y 'Taranto', con 595.
Primer encierro San Fermín 2026 en directo | 6 toros de Fuente Ymbro para 848 metros
Hoy tiene lugar el primero de los ocho encierros que conforman el plato fuerte de estas fiestas internacionales. Los encargados de inaugurar los primeros encierros este año son los toros de la ganadería de Fuente Ymbro. En total han viajado a Pamplona ocho ejemplares de los que solo 6 recorrerán los 848 metros que separan los corrales de Santo Domingo de la Monumental Pamplonesa.
Primer encierro San Fermín 2026 en directo | Así ha sido el Chupinazo 2026
7 de julio, San Fermín. Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre los Sanfermines 2026. Las fiestas grandes de Pamplona quedaron este lunes inauguradas tras un multitudinario Chupinazo. A las 12:00 horas de ayer, como marca la tradición, los representantes de la subdirección de Urgencias de Navarra, elegida en votación popular, han salido al balcón de la Casa Consistorial para prender la mecha del cohete que ha dado inicio a nueve días de fiesta ininterrumpida.
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