Avance | Tras El Hormiguero
Manel Fuentes avisa a los concursantes de esta noche en ¡Salta!: “Es el puente más difícil de cruzar”
Para determinar quién es el controller, el primer grupo de valientes del nuevo programa tendrá que demostrar cuánto sabe de vinos.
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Para ganar hasta 50.000 euros en ¡Salta!, hay que atravesar un puente repleto de trampillas. Por eso, Manel Fuentes avisa a los nuevos concursantes: “Tal vez no sea el más largo del mundo, pero sí el más difícil de cruzar”. Esta noche, tras El Hormiguero, se emite un nuevo programa lleno de adrenalina, vértigo y diversión.
Nada más comenzar el juego, hay una posición que todos anhelan: el de controller. Para conseguirlo, el primer grupo de valientes se encontrará con una primera pregunta relacionada con vinos españoles. Hay que ser rápido, pero sin precipitarse al elegir la respuesta.
A partir de ahí, comienza el recorrido por el puente. Sólo quien llegue al final tendrá la opción de ganar dinero y cumplir los sueños con los que han llegado al programa. ¡Descubre un avance de esta noche en el vídeo!
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