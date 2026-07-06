Mundial 2026
Portugal - España, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de octavos del Mundial 2026
La selección española de fútbol se enfrenta en Dallas a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026. Sigue en directo el Portugal - España, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora.
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Portugal y España cruzan hoy (21:00 horas) sus caminos en los octavos de final del Mundial 2026, un duelo ibérico en el AT&T de Dallas para decidir el pase a cuartos de final, donde el ganador se medirá al vencedor del Estados Unidos - Bélgica. La actual campeona de Europa se enfrenta a la Portugal de Cristiano, que hace un año le derrotó en los penaltis de la final de la Nations League.
Los de Luis de la Fuente llegan al choque de hoy con muy buenas sensaciones tras el gran partido que firmaron el pasado jueves ante Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles. España jugó su mejor partido del Mundial en el momento preciso, en el primer cruce eliminatoria y cuando había ciertas dudas tras la fase de grupos. Pero la selección española de fútbol disipó cualquier duda a base de juego y goles, arrollando a Austria (3-0), con un doblete de Oyarzabal y un gol de Pedro Porro.
Portugal aterriza en Dallas tras superar a la Croacia de Modric en un duelo disputadísimo en el BMO Stadium de Toronto. Los de Roberto Martínez remontaron el tanto inicial de Perisic con los tantos de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos para doblegar a los croatas (2-1).
Onces oficiales del Portugal - España
PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, Ruben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano y Pedro Neto.
ESPAÑA: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Alex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.
¡Ya puedes seguir en directo el Portugal - España de octavos del Mundial 2026!
Portugal - España, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de octavos del Mundial 2026
¡Esto comienza en tan solo 15 minutos! Se nos viene un partidazo en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas. Así han llegado los dos equipos el escenario del partido. ¡Portugal vs España por un puesto en los cuartos de final del Mundial 2026!
Portugal - España, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de octavos del Mundial 2026
Mikel Oyarzabal es un día más la referencia ofensiva de España, esta vez ante Portugal. El de la Real Sociedad lleva cuatro goles en el Mundial 2026, a tres de Mbappé, Messi y Erling Haaland. La actuación de Oyarzabal puede ser una de las claves hoy ante los de Roberto Martínez.
La defensa de la selección española de fútbol está funcionando también muy bien en lo que va de Mundial, sin haber concedido todavía un solo gol. Laporte y Cubarsí han construido una pareja de centrales tremenda. Mientras, Cucurella y Pedro Porro están abriendo mucho campo por los extremos, aunque hoy tendrán que tener más precaución al animarse al ataque.
Portugal - España, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de octavos del Mundial 2026
Calientan los futbolistas de España y Portugal sobre el césped del AT&T Stadium de Arlington. Solo 40 minutos para que ruede el balón en el espectacular estadio donde se va a jugar el duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre Portugal y España.
Se espera un lleno total para presenciar este partidazo de octavos de final. El ganador de hoy se medirá al vencedor del Estados Unidos - Bélgica, duelo que se disputa esta temporada en Seattle.
Los octavos de final se completarán este martes con el Argentina - Egipto y el Suiza - Combia.
Portugal - España, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de octavos del Mundial 2026
Tenemos confirmados los onces titulares de Portugal y España para el partido de hoy de octavos de final del Mundial 2026. Luis de la Fuente repite el equipo que salió de inicio ante Austria el pasado jueves, no hay cambios en la alineación titular de la campeona del mundo.
Por su parte, Roberto Martínez ha introducido a Joao Felix por Leao en el once de hoy. Parece que la idea es disputar la posesión y el dominio del centro del campo a la selección española de fútbol. Es va a ser una de las claves del duelo. La otra clave puede ser el pulso entre Lamine Yamal y Nuno Mendes.
PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, Ruben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano y Pedro Neto.
ESPAÑA: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Alex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.
Portugal - España, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de octavos del Mundial 2026
Tanto Portugal como España ya se encuentran en el AT&T Stadium de Dallas para el duelo de octavos de final. Una hora para el pitido inicial y los protagonistas ya están en el escenario de un partido que se presenta como una batalla total por un billete para los cuartos de final.
Portugal - España, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de octavos del Mundial 2026
El AT&T Stadium es el escenario de hoy para el duelo de octavos de final del Mundial 2026. Se trata de un recinto inaugurado en 2009 y con capacidad para 80.000 espectadores. En este estado juegan los Dallas Cowboys de la NFL.
Para suerte de los protagonistas del duelo y los espectadores, el estadio ubicado en Arlington, Texas, es cerrado y cuenta con aire acondicionado, lo que va a ser un alivio ante las elevadas temperaturas que se registran estos días en esta parte de los Estados Unidos.
Portugal - España, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de octavos del Mundial 2026
¡Tenemos confirmado el once titular de Portugal! Así sale Roberto Martínez hoy ante España: Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, Ruben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano y Pedro Neto.
Portugal - España, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de octavos del Mundial 2026
A esta hora, ya hay cuatro selecciones clasificadas para los octavos de final: Francia, Marruecos, Inglaterra y Noruega.
La Francia de Mbappé superó a Paraguay (0-1) y se medirá a Marruecos por un puesto en las semifinales. Los Leones del Atlas superaron a Canadá (0-3) de forma clara y desafiarán a la subcampeona del mundo el próximo jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.
En el otro lado del cuadro, Inglaterra imperó (2-3) ante México en el Azteca y se citó con Noruega, verdugo de la Brasil de Vinícius (1-2). Ingleses y nórdicos pelearán por un puesto en las semifinales en el Hard Rock Stadium de Miami el pasado 11 de julio.
Resultados de los octavos de final
Canadá 0-3 Marruecos
Paraguay 0-1 Francia
Brasil 1-2 Noruega
México 0-3 Inglaterra
Portugal vs España | 6 de julio / 21:00 horas
Estados Unidos - Bélgica | 7 de julio / 02:00 horas
Argentina vs Egipto | 7 de julio / 18:00 horas
Suiza vs Colombia | 7 de julio / 22:00 horas
Portugal - España, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de octavos del Mundial 2026
El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, analizó el crucial duelo de octavos de final ante España y explicó que la clave será mantener la personalidad y "ser nosotros mismos".
"La fuerza se forja con las victorias. En un Mundial como este, creo que siempre ponemos a prueba el compromiso, la capacidad de autocrítica, la preparación para los momentos difíciles. Ya hemos vivido momentos difíciles, momentos de autocrítica. El equipo nunca se rinde, siempre reacciona positivamente. Seguimos creciendo y ganar mañana será la mejor manera de seguir creciendo", indicó el entrenador español.
"Nosotros nos centramos en lo nuestro, y con diez millones de habitantes, Portugal es un ejemplo. Tiene jugadores en los clubes más importantes de Europa, y estamos muy orgullosos. Mañana será un partido exigente no solo para nuestros centrocampistas, sino para todas las líneas. Tendremos que defender muy bien en los duelos individuales y tomar decisiones acertadas", apuntó Roberto Martínez.
Portugal - España, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de octavos del Mundial 2026
Luis de la Fuente reconoció que en los últimos días han repasado el último partido ante Portugal, la final de la Nations League.
"Hemos visto la final en varias ocasiones, pero especialmente en esta última semana. Por tener más conocimiento de detalles del rival. Cuanto mejor conozcamos al rival, mejor, menos margen de sorpresa. Estar muy pendiente de todas las fortalezas y buscar los puntos débiles", explicó el de Haro.
"Roberto (Martínez) pensará igual de sus jugadores. Yo hablo de los míos desde el respeto a los rivales. Me permito el lujo de pensar que los míos son los mejores del mundo. Nos enfrentamos dos equipos de unas características muy similares, en todos los aspectos, en el aspecto defensivo, presionamos rápido, y en el dominio, veremos quién al final se decanta la balanza a su favor. Va a ser un partido de detalles que hay que estar muy pendiente", avisó el seleccionador español
Por otro lado, Luis de la Fuente fue preguntado por Cristiano Ronaldo y apuntó que cerca del área es "el mejor.
"Ya he dicho que soy un admirador de Cristiano, de futbolistas y personas como él. Con carácter, con ambición, con ganas de crecer, ganas de ser mejor cada día. Un ejemplo de valores. Me rindo ante Cristiano, todavía va a seguir dejando más cosas. Es un jugador que hay que estar pendiente de él. No hay que hacer un marcaje individual, pero en determinadas zonas del campo hay que estar pendiente de él. En cualquier momento, en esas zonas donde se decide el partido, es el mejor. Prefiero que no juegue, pero creo que va a jugar. Disfrutaremos del espectáculo", comentó Luis de la Fuente.
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¡Ya es oficial el once titular de España para medirse hoy ante Portugal! Luis de la Fuente repite el equipo que saltó de inicio el pasado jueves ante Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
España: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Alex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.
Portugal - España, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de octavos del Mundial 2026
El inglés Anthony Taylor es el colegiado de hoy en el Portugal - España de octavos de final del Mundial 2026. El colegiado de la Premier League es internacional FIFA desde 2013 y está considerado como uno de los colegiados de mayor prestigio del fútbol europeo, habiendo dirigido partidos en la Copa Mundial de Catar 2022 y en las Eurocopas de 2020 y 2024.
Anthony Taylor arbitró la final de la Nations League 2021 entre España y Francia o la final de la Europa League 2023 entre Sevilla y Roma. Taylor ha pitado hasta ahora a España en cinco partidos, siendo el más reciente el de cuartos de final de la EURO 2024 donde 'La Roja' ganó a Alemania.
Portugal - España, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de octavos del Mundial 2026
La Portugal de Roberto Martínez llega al cruce de hoy de octavos de final del Mundial frente a España tras doblegar a Croacia (2-1) en los 1/16 de final. Los lusos fueron segundos del Grupo K, después de empatar ante República Democrática del Congo (1-1) y Colombia (0-0); y golear a Uzbekistán (5-0).
Cristiano Ronaldo, el eterno goleador de Portugal, prevé un duelo igualado hoy ante España en Dallas.
"Tengo un cariño especial por España, tengo casa, amigos, negocios, mi familia es casi española. España es siempre candidata a ganar lo que sea. Sabemos que mañana son favoritos porque ya ganaron esta competición. Tienen más títulos que Portugal, pero es una competición diferente. Hay cansancio, hay lesiones, el ambiente, es un buen partido, me encanta jugar contra España porque mi récord contra España es bueno. Quien tenga los mejores detalles ganará, yo tengo sensación que vamos a ganar", apuntó el delantero de Funchal.
Portugal - España, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de octavos del Mundial 2026
España, actual campeona de Europa, ha ido de menos a más en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los de Luis de la Fuente debutaron con un decepcionante empate (0-0) ante Cabo Verde, pero lograron finalizar como primeros del Grupo H tras golear a Arabia Saudí (4-0) y superar por la mínima a Uruguay (0-1).
En el primer cruce eliminatorio, en los 1/16 de final ante Austria, la selección española de fútbol firmó su mejor partido en el Mundial 2026 y apabulló al combinado austriaco (3-0) en Los Ángeles. Hoy, ante Portugal, la dificultad se eleva y España se enfrenta a un examen de altura ante la actual campeona de la Nations League y una de las candidatas al título.
Portugal - España, hoy en directo: alineaciones y última hora del partido de octavos del Mundial 2026
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la batalla de Dallas! Portugal y España se enfrentan hoy en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en los octavos de final del Mundial 2026. Una vez más se ven las caras España y Portugal en una gran cita internacional, el premio para el ganador será el pase a cuartos de final, donde se medirá al vencedero del Estados Unidos - Bélgica de esta madrugada.
Pese al gran partido ante Austria, la España de Luis de la Fuente sabe que se la juega hoy en un duelo que se presenta igualadísimo, con dos equipos que se conocen a la perfección. No en vano, los de Cristiano Ronaldo superaron hace un año a la actual campeona de Europa en la final de la Nations League. Ese partido, que finalizó en empate (2-2), se resolvió en la tanda de penaltis.
¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Portugal - España de octavos del Mundial 2026!
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