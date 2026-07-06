Portugal - España, hoy en directo: resultado y ultima hora del partido de octavos del Mundial 2026

Portugal y España cruzan hoy (21:00 horas) sus caminos en los octavos de final del Mundial 2026, un duelo ibérico en el AT&T de Dallas para decidir el pase a cuartos de final, donde el ganador se medirá al vencedor del Estados Unidos - Bélgica. La actual campeona de Europa se enfrenta a la Portugal de Cristiano, que hace un año le derrotó en los penaltis de la final de la Nations League.

Los de Luis de la Fuente llegan al choque de hoy con muy buenas sensaciones tras el gran partido que firmaron el pasado jueves ante Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles. España jugó su mejor partido del Mundial en el momento preciso, en el primer cruce eliminatoria y cuando había ciertas dudas tras la fase de grupos. Pero la selección española de fútbol disipó cualquier duda a base de juego y goles, arrollando a Austria (3-0), con un doblete de Oyarzabal y un gol de Pedro Porro.

Portugal aterriza en Dallas tras superar a la Croacia de Modric en un duelo disputadísimo en el BMO Stadium de Toronto. Los de Roberto Martínez remontaron el tanto inicial de Perisic con los tantos de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos para doblegar a los croatas (2-1).

Onces oficiales del Portugal - España

PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, Ruben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano y Pedro Neto.

ESPAÑA: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Alex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

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