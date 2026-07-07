Javier revoluciona AlaZ en un solo turno... ¡de 16 aciertos!: llega a 23 y obliga a David a la heroica

Siempre hay que esperar lo mejor de esta pareja de concursantes. Javier y David han acostumbrado muy bien a los espectadores de Pasapalabra, y este duelo en AlaZ ha dejado una de sus actuaciones más impactantes. En concreto, ha sido el madrileño quien ha dado la vuelta por completo a la prueba gracias a un turno… ¡de 16 aciertos! Se ha venido tan arriba como en La Pista, cuando ha regalado a Karina una actuación improvisada cantando ‘El mundo’.

David ha vuelto a llegar con más segundos y su arranque ha sido mejor que el de su rival. De hecho, se ha producido un parcial muy significativo: 11-0 tras dos turnos, pues Javier había pasado en la Z y en la Y. La reacción del madrileño se ha producido con siete aciertos seguidos, aunque el golpe sobre la mesa lo ha dado con su siguiente jugada: de un 16-7 desfavorable ha pasado a un 23-16 con el que parecía aspirar incluso al bote de 730.000 euros.

La presión se ha trasladado entonces al otro atril, con David obligado a rozar la perfección para mantenerse a la altura. La exhibición de Javier le había dejado sin margen para el error y ha convertido el desenlace en una auténtica heroicidad. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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