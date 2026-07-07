Diego canta con Antoñito Molina en La Voz Kids y cumple su sueño

El talent, que llegó a los Asaltos tras protagonizar una destacada evolución en el programa, interpreta junto a Antoñito Molina, Limosna de amores de Lola Flores. La complicidad entre ambos marca una de las actuaciones más emotivas de la noche.

La madre de Diego define el momento como un sueño cumplido, mientras el artista deja que el joven brille durante toda la interpretación. Un dúo cargado de emoción que se convierte en uno de los instantes más destacados de La Voz Kids.

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