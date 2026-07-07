La emoción de un amigo de la familia fallecida en el accidente de Valladolid en Y ahora Sonsoles

Un amigo de Iván Said y alcalde de Simancas ha compartido en Y ahora Sonsoles el dolor que vive el entorno de la familia tras el accidente de tráfico ocurrido cuando regresaban de sus vacaciones. "Es una situación muy trágica", asegura, visiblemente afectado.

Las primeras investigaciones apuntan a una posible somnolencia del conductor, aunque la causa del siniestro sigue bajo investigación. Mientras tanto, la hija menor de la familia, de 9 años, permanece hospitalizada y se encuentra fuera de peligro.

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