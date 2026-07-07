Chris Pratt alerta en El Hormiguero sobre los peligros de la Inteligencia Artificial

El actor estadounidense visitó a Pablo Motos para repasar su exitosa carrera en Hollywood. Aprovechando el argumento de su largometraje 'Sin piedad', el presentador quiso conocer la opinión del invitado sobre el impacto actual de la Inteligencia Artificial en la sociedad.

Pratt calificó la situación como preocupante y se sinceró sobre los riesgos de esta tecnología. Aunque reconoció que resulta útil en muchos ámbitos cotidianos, el intérprete advirtió que la enorme cantidad de información personal que maneja puede llegar a ser alarmante.

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