Mikel Merino, el hombre del momento en la Selección: así es su vida familiar junto a su mujer, Lola Liberal

Mikel Merino arrancaba este 2026 con una fractura en el pie por estrés que encendió todas las alarmas. Su objetivo prioritario era entrar en la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 y necesitaba recuperarse al 100% para poder llegar en plenas condiciones a su primera cita mundialista. Unos meses después, el centrocampista navarro se ha convertido en uno de los grandes héroes de La Roja en esta edición de la Copa del Mundo.

Su gol en el minuto 91 contra Portugal nos ha dado el pase directo a los cuartos de final. Un momento de euforia compartida en todo el país que fue, para el jugador del Arsenal, algo de lo más especial. Él mismo explicaba en el pospartido que pensaba que ni llegaría al Mundial y que verse hoy en lo más alto es un premio al esfuerzo, al trabajo y al apoyo de sus seres queridos.

Mikel Merino tras marcar el gol contra Portugal en el Mundial | Getty Images

Entre esos pilares fundamentales que le han dado soporte para llegar hasta donde está encontramos a su mujer, Lola Liberal, y a su hijo, Marco, nacido hace apenas dos meses. Así como también a sus padres y a sus hermanos. ¿Cómo es la vida familiar de Mikel Merino fuera de los terrenos de juego?

Su historia de amor con Lola Liberal

Mikel y Lola comenzaron su relación en 2019. Aunque poco sabemos por parte del futbolista, que prefiere enfocar sus redes sociales casi exclusivamente al ámbito deportivo, por parte de ella sí que tenemos mucha más información sobre su vida de pareja y la bonita familia que han formado juntos. Sobre Lola sabemos que, al igual que Mikel, es de Pamplona y que ha trabajado como modelo. Es una gran amante de los animales, en concreto de los caballos y los perros, y a juzgar por sus instantáneas en plataformas digitales, también es una persona muy familiar.

El 1 de junio de 2024, Lola y Mikel se convirtieron en marido y mujer en la parroquia de San Nicolás, en Pamplona. Ese mismo verano, el futbolista dio un paso crucial en su trayectoria profesional y fichó por el Arsenal, por lo que la pareja puso rumbo a Londres para comenzar una nueva etapa.

Dos años después, la vida les ha dado el mejor regalo con la llegada de su primer hijo en común, Marco, a quien dieron la bienvenida públicamente en Instagram el pasado 9 de mayo. El propio Mikel reconocía en la zona mixta tras el partido contra Portugal el sacrificio que supone la concentración, explicando que la distancia con su pequeño tras el parto y la dureza de la lesión los utiliza como fuerza para poder sacar lo mejor de sí mismo.

Unos padres que son sus grandes referentes en el deporte

Mikel Merino lleva el fútbol y la competición en la sangre. Su padre es el exfutbolista Miguel Merino Torres, que jugó en los años 80 y 90 en equipos de primera línea como Osasuna, el Celta de Vigo, la Unión Deportiva Las Palmas o el Club Deportivo Leganés, y que después de colgar las botas trabajó como entrenador. El mismo Mikel ha explicado en varias ocasiones que su progenitor ha sido siempre su gran referente, tanto en lo deportivo como en lo personal.Una admiración que comparte hacia su madre, Maite Zazón, que fue jugadora de baloncesto profesional en su juventud.

Queda claro que en su casa el deporte es un auténtico modo de vida, pues los dos hermanos del jugador de la Selección, Jon y Unai Merino, también han seguido la tradición familiar jugando a baloncesto y a fútbol.