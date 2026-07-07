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La peculiar manera con la que Soto Ivars encontró piso tras meses desesperantes: "Al día siguiente tenía 20, 30 ofertas"

El periodista relataba cómo seguir el consejo de su compañero Miquel Valls terminó con una búsqueda con poco éxito y mucho de estresante.

Juan Soto Ivars

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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Juan Soto Ivars cuenta que buscó en incesantemente casa de alquiler por Madrid durante tres meses que le resultaron bastante largos y pesados. Reconoce que hay mucha oferta, pero el problema es la aún mayor demanda, lo que implica un mercado inevitablemente caro, sin medidas externas.

"No encontraba, los pisos volaban, eran carísimos... Hasta los de 3.000 euros desaparecían... Iba a ver un piso y por el camino me llamaban, que ya estaba alquilado (...)", relataba el periodista.

"Hice caso a este señor"

Fue al compartir su desesperación con un compañero de trabajo cuando recibió un consejo cuanto menos llamativo. Quien se lo dio fue el también periodista de Espejo Público Miquel Valls: Tengo casa porque te hice caso a tí", decía Soto.

El problema es el miedo

"Al día siguiente tenía 20, 30, no sé, ofertas de gente que tiene pisos vacíos" pese a que desean alquilarlo pero no lo hacen por un motivo: "No los alquila porque no se fía".

Esta experiencia le valió para descubrir "un mercado debajo del mercado", destacando que es más barato y asequible por no imponer tantas trabas o requisitos a la hora de convertirse en inquilino: "Está basado en la confianza, que es lo que se ha roto".

El consejo que Miquel dio a Juan no fue otro que el de contar en un podcast su búsqueda de un techo. Ese vídeo exponiendo su situación y necesidades le hizo tener un éxito casi inmediato.

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