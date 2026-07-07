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Arde Cataluña: tres incendios simultáneos obligan a confinar a más de 40.000 vecinos

En Cataluña hay tres incendios simultáneos que han obligado a movilizar a la UME.

Tres incendios simultáneos en Cataluña

Los incendios en Cataluña dejan ya más de 40.000 vecinos confinados | Antena 3 Noticias

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Ainhoa Chocero
Publicado:

Cataluña se enfrenta a una oleada de incendios forestales que coincide también con la segunda ola de calor del verano. Ahora mismo, los bomberos trabajan a contra reloj para frenar las llamas que ya han calcinado cientos de hectáreas. Hay tres incendios simultáneos.

El más preocupante a esta hora es el de Sentmenat, en Barcelona. La rapidez con la que se propagan las llamas han obligado a confinar a varios vecinos ante la amenaza de que el fuego pueda calcinar hasta siete urbanizaciones. Por ello, las autoridades les han pedido que cierren las puertas de sus casas y eviten salir si no es necesario. Se habría originado tras incendiarse una excavadora en una zona de campos de cultivo a la que es complicado acceder. Ya hay al menos 90 hectáreas quemadas, de las cuales un 98% de la superficie sería de terreno forestal y el 2% restante agrícola, aunque se espera que se propague hacia otras zonas.

Otro de los focos que continúa activo es el de Anoia, en Barcelona. Allí hay más de 33.000 personas confinadas y más de 400 hectáreas quemadas. También se ha llevado por delante una zona de polígonos llena de naves industriales y fábricas.

El tercero, el de Artesa de Segre, en Castellón, ya está estabilizado aunque no controlado.

A la espera de la evolución de estos, hoy Cataluña se encuentra bajo un peligro muy alto de incendios forestales, y se ha elevado el nivel 4 por riesgo extremo en más de 100 municipios de 18 comarcas. Se ha restringido también el acceso a espacios naturales como Montserrat o Gavarres como medida de precaución.

Además, la UME ha enviado de nuevo unidades el Cuarto Batallón de Intervención para ayudar con la extinción del fuego en las zonas más afectadas. Los bombers han anunciado que nos enfrentaremos a una semana crítica en la que las temperaturas no serán de ayuda.

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Unas 40.000 personas confinadas por los incendios de L'Anoia y Sentmenat

Estos incendios se han declarado en plena ola de calor, que en los próximos días causará que los termómetros alcancen hasta los 42 grados en algunos puntos. Protección Civil pide a los vecinos que cierren puertas y ventanas, que no salgan a la calle y que consulten las indicaciones de las autoridades.

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