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La muerte de Manolo Arjona reabre las viejas heridas de Locomía, todos contra su fundador, Xavier Font

La muerte de Manolo Arjona y la presencia de Xavier Font en el tanatorio ha dado mucho de qué hablar. Tanto así que, parte de los integrantes del grupo Locomía han criticado sus actitudes y como fue con ellos en un pasado.

Luis Font

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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La muerte de Manolo Arjona ha provocado que salieran a la luz declaraciones y pensamientos que hasta ahora permanecían ocultos. Tras conocer el testimonio de algunos de los integrantes de Locomía, dejan la imagen de Xavier Font como alguien "egocéntrico". Algo que el propio Xavier ha reconocido, además de confesar que le encantaba ser el centro de atención y tener una tribu para él.

Luis, hermano de Xavier, reconoce que ha intentado acercarse en varias ocasiones a su hermano, del que se distanció tras su salida de Locomía y al que en su momento, consideró culpable. Mientras algunos exintegrantes, como Carlos Armas sostienen que abandonó la formación por decisión propia, Xavier Font asegura que quien realmente le expulsó fue José Luis Gil.

Pese a las diferencias, Luis pide que la muerte de Manolo no se convierta en el inicio de una nueva guerra entre los antiguos miembros del grupo. Además, admite que tanto él como su hermano están muy afectados por la pérdida y defiende que, pase lo que pase, siguen siendo familia.

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