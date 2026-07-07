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Chris Pratt revela en El Hormiguero el papel de Arnold Schwarzenegger en las reuniones familiares

El actor, yerno del famoso intérprete, culturista y político, contó cómo son las comidas familiares.

"Arnold es lo más": Chris Pratt desvela cómo es tener a Schwarzenegger como suegro

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El Hormiguero
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El actor estadounidense visitó a Pablo Motos y confesó cómo es su relación familiar con Arnold Schwarzenegger. Pratt desveló que la estrella de Terminator es quien ejerce el mando absoluto cuando todos se reúnen.

El invitado aseguró que es un orgullo ser su yerno y definió al veterano intérprete como alguien increíble. Además, divirtió al público al compartir una desternillante anécdotasobre la gran pasión que Schwarzenegger tiene por los puros.

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