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Ola de calor

El divertido momento en el que una reportera de 'Espejo Público' se baña vestida en Málaga: "¿Ahora cómo me voy yo a casa?"

Toñi Portillo estaba haciendo un directo a pie de playa en Málaga por la ola de calor. En un momento dado sorprende al plató de 'Espejo Público' bañándose vestida. "Cuidado con las transparencias", le advertían desde el programa.

Toñi Portillo, en remojo.

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Laura Simón
Laura Simón
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Con la llegada del verano se suceden los directos a pie de playa. La reportera de 'Espejo Público' Toñi Portillo conectaba con el programa desde Málaga para hablar de la ola de calor que afecta a toda España y que en la capital malagueña estaba dejando temperaturas elevadas que han activado el aviso amarillo y que hacen que el mejor plan de todos sea estar en la playa.

Algunos bañistas decían desde el agua que las altas temperaturas hacían que incluso el mar estuviera demasiado caliente. "Por la mañana un poco más fresquita pero a lo largo de la mañana se va calentando", contaba esta mujer.

"Si hacemos un directo, nos bañamos si hace falta"

Animada desde plató, Toñi Portillo decidía entonces darse un baño delante de las cámaras pese a estar vestida. La reportera dejaba sus pertenencias a buen recaudo gracias a la ayuda de unos niños que disfrutaban de una jornada de playa. "Si hacemos un directo en la playa nos bañamos si hace falta". Después de pronunciar estas palabras, micro en mano; Toñi se ha metido por completo en el agua. "¿Ahora cómo me voy yo así a mi casa?", se preguntaba tras verse completamente empapada.

"Cuidado con las transparencias", le advertían desde plató al ver que la periodista iba vestida de blanco. "Está buenísima, lo que no sé es cómo me voy a subir ahora en el coche del trabajo", proseguía Toñi ya mucho más aliviada ante el calor intenso.

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