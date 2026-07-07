Will Smith y Jada Pinkett Smith "vuelven a vivir juntos" tras llevar vidas separadas: "Son felices y se quieren mucho"

Cuando medio mundo daba por hecho que lo suyo estaba completamente roto, Will Smith y Jada Pinkett Smith han vuelto a romper todos los esquemas demostrando que su amor sigue siendo indestructible.

El entorno más íntimo de los intérpretes Will Smith y Jada Smith ha revelado en exlusiva a la revista PEOPLE que "Jada volvió a vivir con Will hace dos años", desarmando por completo los rumores de un divorcio inminente tras años residiendo en casas separadas.

Will Smith y Jada Pinkett Smith en la Semana de la Moda de París | Gtres

Su entorno asegura que la convivencia está siendo un éxito rotundo y que se encuentran en su momento más dulce: "Son felices, se quieren mucho y, como siempre, están comprometidos a apoyarse mutuamente".

Tanto es así que Jada no se separó de él durante las celebraciones del 4 de julio en Filadelfia, donde el ganador del Oscar actuó de madrugada junto a la mítica banda The Roots bajo la orgullosa mirada de su esposa, quien "estuvo allí con él, como siempre".

Esta esperada vuelta a la normalidad en su hogar explica las imágenes del pasado mes de junio, cuando Will Smith y Jada Pinkett fueron pillados paseando muy acaramelados y cogidos del brazo por las calles de París.

Will Smith y Jada Pinkett cogidos del brazo en París | Gtres

La pareja aprovechó esta escapada a la capital francesa para reunirse con todos sus hijos y mostrar a su familia unida en la Semana de la Moda, confirmando que lo suyo no es una fachada para las cámaras, sino un apoyo incondicional y un proyecto de vida totalmente consolidado en la intimidad.