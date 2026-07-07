RECONCILIACIÓN EN HOLLYWOOD
Will Smith y Jada Pinkett Smith "vuelven a vivir juntos" tras llevar vidas separadas: "Son felices y se quieren mucho"
Tras años llevando vidas separadas, Will Smith y Jada Smith dan el paso definitivo y se han mudado de nuevo bajo el mismo techo después de los problemas que atravesaron como pareja.
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Cuando medio mundo daba por hecho que lo suyo estaba completamente roto, Will Smith y Jada Pinkett Smith han vuelto a romper todos los esquemas demostrando que su amor sigue siendo indestructible.
El entorno más íntimo de los intérpretes Will Smith y Jada Smith ha revelado en exlusiva a la revista PEOPLE que "Jada volvió a vivir con Will hace dos años", desarmando por completo los rumores de un divorcio inminente tras años residiendo en casas separadas.
Su entorno asegura que la convivencia está siendo un éxito rotundo y que se encuentran en su momento más dulce: "Son felices, se quieren mucho y, como siempre, están comprometidos a apoyarse mutuamente".
Tanto es así que Jada no se separó de él durante las celebraciones del 4 de julio en Filadelfia, donde el ganador del Oscar actuó de madrugada junto a la mítica banda The Roots bajo la orgullosa mirada de su esposa, quien "estuvo allí con él, como siempre".
Esta esperada vuelta a la normalidad en su hogar explica las imágenes del pasado mes de junio, cuando Will Smith y Jada Pinkett fueron pillados paseando muy acaramelados y cogidos del brazo por las calles de París.
La pareja aprovechó esta escapada a la capital francesa para reunirse con todos sus hijos y mostrar a su familia unida en la Semana de la Moda, confirmando que lo suyo no es una fachada para las cámaras, sino un apoyo incondicional y un proyecto de vida totalmente consolidado en la intimidad.
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