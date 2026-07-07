Santi y la gesta de comprarse una casa a los 22 años: "No entiendo por qué soy noticia"

Santi es un joven que no entiende por qué tiene que convertirse en noticia. Cree que haberse comprado una casa debería ser lo normal, y él lo ha hecho. Sin embargo, ha dejado de ser noticiable que los jóvenes españoles se emancipen pasados los 30, que tengan que dedicar casi todo su sueldo al alquiler, y que si deciden comprar una casa lo más seguro es que hayan pasado los 41. Entonces… ¿es noticia Santi con 22?

Tractorista, albañil y soldador

Lo encontramos con su tractor poco después del amanecer, cuando acaba su jornada laboral de estos meses en el campo. También se dedica a la construcción y a la soldadura, según la temporada. Nos muestra orgulloso en su recién estrenada adquisición: “bienvenidos a mi casa. Esta es la cocina. Como estamos de obras la tengo tapada. El salón, que habrá que cambiar el suelo, y las tres habitaciones. Sólo tiene un baño, pero voy a hacer otro arriba”. Su oficio le permite reformar la vivienda él mismo con ayuda de su padre. Otro hombre orgulloso: “Ha hecho sus ahorros trabajando. Ha pedido un préstamo personal, ha pagado su escritura… la casa es de él”.

En el pueblo se han vendido 40 casas en poco más de un año

La vivienda está en la localidad manchega de Fuensanta: Le ha costado 40.000 euros y es consciente de que “en Albacete me hubiera salido por unos 150.000”. Santi tenía unos 10.000 ahorrados y ha pedido un préstamo personal en lugar de una hipoteca “porque quiero pagarlo en 5 años y no en 20”. En este pueblo a 30 kilómetros de Albacete se han vendido unas 40 casas en el último año. Según José Núñez, su alcalde, debido en buena parte al precio de la vivienda en la capital: “Sigue habiendo mercado aquí, pero también se ha encarecido. Se han vendido casas viejas por 9.000 y hay otras por las que están pidiendo 300.000”.

“Cada día al salir del trabajo, dedico al menos un par de horas a la reforma”

Cuando acaba en el campo, Santi dedica cada día un par de horas a reformar su casa. Queda mucho por hacer, pero tiene claro que muy pronto se instalará bajo su propio techo: “Vivir, comer, dormir y ducharme, en un mes. No me da miedo dormir con un poquito de polvo”. Un hombre feliz.

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