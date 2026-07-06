Donald Trump bromea con "ponerle una orden de alejamiento" a Giorgia Meloni para que no se acerque a él durante la cumbre de la OTAN

La cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en Turquía los días 7 y 8 de julio, cada vez da más titulares a tan solo un día de su celebración. Esta vez, el nombre que acapara la atención es el de Donald Trump. El presidente estadounidense ha protagonizado un discurso en contra de la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

"Necesitamos una orden de alejamiento" han sido las palabras que Trump ha empleado a través de su red social para mostrar su descontento hacia la política conservadora.

La foto que Trump se hizo "por pena"

Este comentario no aparece de la nada, pues tiene un contexto previo. El presidente de Estados Unidos ya coincidió con la ministra en la cumbre del G7 que se celebró este pasado junio. Hace apenas tres semanas fue cuando Trump y Meloni fueron fotografiados charlando en un sofá durante el evento.

Aunque parece que están manteniendo una conversación cordial, Donald Trump asegura ahora que él no quería tener nada que ver con Georgia Meloni. Es más, el presidente le confesó a un periodista italiano de La 7 que la ministra "pidió una y otra vez hacerse una foto" y que él accedió "por pena".

"Su popularidad en Italia está por los suelos"

Tras estas descalificaciones que han dado la vuelta al mundo, Georgia Meloni tan solo ha podido negar rotundamente lo que el presidente de Estados Unidos asegura. La ministra manifiesta que son declaraciones "inventadas" y asegura que "Italia no suplicará nunca".

Por su parte, Donald Trump ha contraatacado a Meloni añadiendo que "su popularidad en Italia está por los suelos, posiblemente porque le dio la espalda a Estados Unidos —un país que realmente ama y protege a Italia— al negarse a impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear (¡Aunque la OTAN hizo lo mismo, dicho sea de paso!)".

A pesar de estos continuos ataques, Italia intenta mantener sus relaciones con la administración estadounidense y todos quedamos expectantes ante el próximo encuentro entre Trump y Meloni.