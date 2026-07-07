El curioso pleno de David en La Pista gracias a Pitbull: ¡sólo necesita contar hasta cuatro!

Saber contar hasta cuatro ha resultado de una utilidad insólita en La Pista. De hecho, le ha valido a David un pleno, lo que siempre es noticia porque acertar la canción a la primera no es frecuente entre los vigentes concursantes. “Sólo con números”, así ha resumido el propio concursante su triunfo, sorprendido por la situación.

Tras viajar al año 2009, la primera oportunidad de este duelo la ha tenido Javier. Sin embargo, el madrileño acababa de demostrar que es más de temas clásicos. Justo antes, a petición de Karina, había puesto a todos la piel de gallina cantando ‘El mundo’, incluso con la versión original en italiano.

El turno ha pasado a David, al que no hay que restarle ningún mérito. Ha reconocido la canción y también a Pitbull. De la letra sólo recordaba que decía “Uno, dos, tres cuatro”, y lo ha dicho tanto en inglés como en español. Pensaba que no sería suficiente, pero ha sido totalmente válido para llevarse los cinco segundos. ¡Dale al play!

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