El fatal accidente de la familia Sanz toca de cerca a Espejo Público: "Estamos verdaderamente rotos"

Los investigadores de la Guardia Civil admiten tener "muy pocas certezas" de lo ocurrido en el kilómetro 83 la AP-67, más allá de un aparatoso accidente que implicó solo al vehículo en que viajaba la familia Sanz, en una zona de buena visibilidad y aparentemente sin otros condicionantes externos. Los agentes barajan un despiste o una cabezada del padre y conductor, como causa de la pérdida de control del coche que terminó en un fuerte impacto contra la mediana y vuelco en sucesivas vueltas de campana. El matrimonio y los dos hijos mayores -de 14 y 17 años- morían en el acto, la hija pequeña, de nueve años era trasladada muy grave al Hospital Universitario de Burgos en el que era intervenida de urgencia y donde ahora lucha por su vida.

La familia al completo regresaba de Cantabria de disfrutar unos días de descanso en la playa. Eran muy conocidos tanto en Valladolid como en sus alrededores. El padre era un conocido bodeguero de la Ribera del Duero, CEO de la bodega Dehesa de los Canónigos, y todos participaban muy activamente de la vida social y cultural de su entorno.

"Un día muy triste"

Alberto Plaza, alcalde de Simancas, Valladolid, está sumido en la tristeza desde que se enteró de lo sucedido y extiende su desolación a toda la población: "Estamos todos verdaderamente destrozados, rotos...".

Ensalza el esfuerzo de la familia por hacer crecer en todos los sentidos a la localidad cercana a la capital pucelana donde residieron y dejaron buena huella: "Siempre estaban presentes, siempre estaban apoyando y ayudando a que Simancas fuera mucho más".

La presentadora Susanna Griso no ha podido ocultar su consternación al confirmar que tiene amistades en común con el padre de familia fallecido, a través de los cuales le han llegado mensajes de condolencia. El conocido bodeguero había invitado además en varias ocasiones al programa a las instalaciones donde producía vino: "Me decían que era una persona maravillosa, muy acogedora (...) Había invitado a Espejo Público a sus bodegas", decía Susanna. Descansen en paz.

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