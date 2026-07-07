“Costó, pero salió”: George Clooney pone en apuros a David en el ¿Dónde Están?

El quebradero de cabeza de David en este ¿Dónde Están? tenía nombre propio: George Clooney. De hecho, el habitual pleno del concursante en esta prueba ha peligrado tras un fallo inesperado. Sin embargo, ha reaccionado a tiempo para completar el panel y llegar por delante en el marcador a AlaZ.

Justo antes, Javier también había pasado su propio momento de aprieto por culpa de Brad Pitt. Tuvo que sudar su pleno, de la misma forma que le ha tocado a David. Sus números escondían palabras que aparecen en los títulos de las películas de George Clooney. “Yo he estado en algunas”, ha bromeado Canco Rodríguez antes de que el equipo azul empezara a jugar. El actor ha asegurado que ha hecho de su doble: “De desnudos”.

Todo eran risas y parecía que David iba a firmar otro pleno a la primera, hasta que ha cometido un fallo a falta de tres números. El propio Canco ha tropezado en esa misma piedra, pero el concursante ha sabido completar la tarea justo después. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas