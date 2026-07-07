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Mejores momentos | 7 de julio

“Costó, pero salió”: George Clooney pone en apuros a David en el ¿Dónde Están?

El concursante ha cometido un fallo inesperado en su prueba fetiche y, por momentos, ha temido que su habitual pleno peligrara.

“Costó, pero salió”: George Clooney pone en apuros a David en el ¿Dónde Están?

“Costó, pero salió”: George Clooney pone en apuros a David en el ¿Dónde Están?

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El quebradero de cabeza de David en este ¿Dónde Están? tenía nombre propio: George Clooney. De hecho, el habitual pleno del concursante en esta prueba ha peligrado tras un fallo inesperado. Sin embargo, ha reaccionado a tiempo para completar el panel y llegar por delante en el marcador a AlaZ.

Justo antes, Javier también había pasado su propio momento de aprieto por culpa de Brad Pitt. Tuvo que sudar su pleno, de la misma forma que le ha tocado a David. Sus números escondían palabras que aparecen en los títulos de las películas de George Clooney. “Yo he estado en algunas”, ha bromeado Canco Rodríguez antes de que el equipo azul empezara a jugar. El actor ha asegurado que ha hecho de su doble: “De desnudos”.

Todo eran risas y parecía que David iba a firmar otro pleno a la primera, hasta que ha cometido un fallo a falta de tres números. El propio Canco ha tropezado en esa misma piedra, pero el concursante ha sabido completar la tarea justo después. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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