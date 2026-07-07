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"Me gasto mínimo 500 euros al mes en mi perro": ¿Salud o lujo para nuestras mascotas en verano?

Aumento del número de mascotas y su también creciente mercado de productos relacionados. La ozonoterapia para perros es el tratamiento estrella: "Se ha quedado dormido, es que es muy relajante".

Productos y lujo para perros

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Vanessa Pámpano
Vanessa Pámpano
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Hace calor y nuestras mascotas también lo notan.

Las redes se llenan de miles de vídeos con opciones para que nuestros mejores amigos combatan mejor las altas temperatura del verano.

Los expertos recomiendan mirar al cielo y saber cuándo sacar de paseo, por ejemplo a nuestros perros "lo importante es agua, sombra y evitar las horas centrales de sol" asegura Salma Menguan, auxiliar veterinaria.

"A nuestros niños que no les falte de nada"

Muchos dueños prefieren tener a sus animales casi viviendo entre algodones, por eso, un equipo de Espejo Público ha visitado "Pomeranian Beauty" un salón exclusivo donde mimar a nuestros perros.

Silvia Sánchez, propietaria del salón, lo tiene claro "A nuestros niños que no les falte de nada". Un buen cepillado con spray hidratante y un baño con mascarilla es el mejor cuidado para este verano.

Uno de los productos favoritos de los clientes es el bálsamo hidratante para las patitas de nuestros perritos "además que huele súper bien" contaba una clienta.

Hay quienes opinan que podamos excedernos con el cuidado de nuestras mascotas. En este salón de belleza hemos encontrado clientes a los que les cuesta decir la realidad de lo que gastan al mes en sus compañeros "te voy a decir 500€ por no decirte más" reconocía una clienta "me gasto más en mi perrito que en mí".

Ozonoterapia para perros

El tratamiento estrella es la Ozonoterapia para perros, donde comprobamos que nuestros animales llegan a dormirse gracias al relax que les provoca un buen baño de espuma. "Ayuda a prevenir dermatitis, desinfecta la piel, si hay pulgas y garrapatas las elimina completamente", explica Silvia Sánchez.

¿Lujo o salud? Un mar de opciones para cuidar, sin excederse, o sí, (cada cual qué elija) a nuestros mejores amigos.

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