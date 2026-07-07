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Ana Obregón inaugura el verano con su mítico posado de fotos
Por fin llegan las imágenes del esperado posado de Ana Obregón en la playa, con un bikini rojo espectacular de tiro alto. Lo hace en uno de los mejores momentos de su vida y con algo muy claro: las mujeres siguen siendo sexys a cualquier edad.
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Ha llegado uno de los días más esperados del año. Hoy sale a la luz el famoso posado de Ana Obregón como cada año. Para dar la bienvenida al verano y dar ese toque vacacional, Ana ha optado por la playa y las olas, pero, eso sí, en un estudio fotográfico, con barco incluido.
Hace unos días, la actriz revelaba que habría un posado espectacular: "No os lo podeis ni imaginar". Y, durante uno de las emisones de Y ahora Sonsoles, Ana aseguraba que lo haría con más ganas porque "A mi edad, seguir haciéndolo es algo importante para las mujeres", además de recalcar que "Parece que a partir de los cincuenta desaparecemos" en referencia a las mujeres.
A Ana parece importarle poco todo lo demás y lo demuestra con una gran sonrisa. Para este verano apuesta por un favorecedor bañador rojo de aire noventero, con cintura alta, escote y un detalle de anilla en el pecho que estiliza la silueta. Completa el look con un ligero batín a juego, dejando un hombro al descubierto, y una pamela de ala ancha que aporta esa estética retro y enmarca a la perfección su melena rubia.
Un acontecimiento muy importante para Obregón ya que, cada año posa para las cámaras, algo que ya ha convertido en una tradición.
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