Ana Obregón inaugura el verano con su mítico posado de fotos

Ha llegado uno de los días más esperados del año. Hoy sale a la luz el famoso posado de Ana Obregón como cada año. Para dar la bienvenida al verano y dar ese toque vacacional, Ana ha optado por la playa y las olas, pero, eso sí, en un estudio fotográfico, con barco incluido.

Hace unos días, la actriz revelaba que habría un posado espectacular: "No os lo podeis ni imaginar". Y, durante uno de las emisones de Y ahora Sonsoles, Ana aseguraba que lo haría con más ganas porque "A mi edad, seguir haciéndolo es algo importante para las mujeres", además de recalcar que "Parece que a partir de los cincuenta desaparecemos" en referencia a las mujeres.

A Ana parece importarle poco todo lo demás y lo demuestra con una gran sonrisa. Para este verano apuesta por un favorecedor bañador rojo de aire noventero, con cintura alta, escote y un detalle de anilla en el pecho que estiliza la silueta. Completa el look con un ligero batín a juego, dejando un hombro al descubierto, y una pamela de ala ancha que aporta esa estética retro y enmarca a la perfección su melena rubia.

Un acontecimiento muy importante para Obregón ya que, cada año posa para las cámaras, algo que ya ha convertido en una tradición.

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