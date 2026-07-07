La 'curiosa' reacción de Carlos Alsina al descubrir que Manu Sánchez estaba al frente de Espejo Público: "¿Qué haces tú ahí?"

"Pero, ¿qué está pasando?, ¿qué haces tú ahí?, ¿dónde está Susanna Griso?", así comenzaba Carlos Alsina saludando a Manu Sánchez. El presentador de Onda Cero se mostraba extrañado de que no fuera Susanna Griso quien le saludara desde 'Espejo Público' como cada semana y lo hiciera el presentador habitual de 'Las Noticias de la Mañana' que este martes ha sustituido a Griso al frente del magazine.

Bromeaba Manu Sánchez diciéndole que podía ser que Susanna estuviera molesta con él y no se hubiera querido despedir. Dejaba entrever Manu Sánchez que había existido una oferta de la presentadora hacia Alsina de seguir colaborando en el espacio de Antena 3 pese a dejar de estar al frente de Más de Uno en la radio. "Un saludo a Susanna Griso dondequiera que esté y ya cuando vuelva que tenga felices vacaciones", respondía Alsina.

La relación de Alsina con el fútbol

Un día después de que España le haya ganado a Portugal con gol de Mikel Merino para meterse en cuartos de final del Mundial 2026, Sánchez preguntaba a Alsina si había trasnochado demasiado viendo el fútbol. "Eres otro cuya legendaria pasión por el fútbol te acompaña", le espetaba con ironía.

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