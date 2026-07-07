Tertulia en plató
La 'curiosa' reacción de Carlos Alsina al descubrir que Manu Sánchez estaba al frente de Espejo Público: "¿Qué haces tú ahí?"
Este martes ha sido el periodista Manu Sánchez quien se ha puesto al frente de Espejo Público ocupando el lugar de Susanna Griso. En su conexión habitual con el programa no entendía que fuera el periodista quien estuviera al frente del magazine.
Publicidad
"Pero, ¿qué está pasando?, ¿qué haces tú ahí?, ¿dónde está Susanna Griso?", así comenzaba Carlos Alsina saludando a Manu Sánchez. El presentador de Onda Cero se mostraba extrañado de que no fuera Susanna Griso quien le saludara desde 'Espejo Público' como cada semana y lo hiciera el presentador habitual de 'Las Noticias de la Mañana' que este martes ha sustituido a Griso al frente del magazine.
Bromeaba Manu Sánchez diciéndole que podía ser que Susanna estuviera molesta con él y no se hubiera querido despedir. Dejaba entrever Manu Sánchez que había existido una oferta de la presentadora hacia Alsina de seguir colaborando en el espacio de Antena 3 pese a dejar de estar al frente de Más de Uno en la radio. "Un saludo a Susanna Griso dondequiera que esté y ya cuando vuelva que tenga felices vacaciones", respondía Alsina.
La relación de Alsina con el fútbol
Un día después de que España le haya ganado a Portugal con gol de Mikel Merino para meterse en cuartos de final del Mundial 2026, Sánchez preguntaba a Alsina si había trasnochado demasiado viendo el fútbol. "Eres otro cuya legendaria pasión por el fútbol te acompaña", le espetaba con ironía.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- La peculiar manera con la que Soto Ivars encontró piso tras meses desesperantes: "Al día siguiente tenía 20, 30 ofertas"
- Santi y la gesta de comprarse una casa a los 22 años: "No entiendo por qué soy noticia"
- Juan Soto Ivars, sobre el 'caso Begoña Gómez': "El PSOE ha conseguido que en vez de mirar a los investigados estemos mirando a los jueces"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.
Publicidad