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Confesión en plató

Gema López cuenta cómo le marcó la trágica muerte de su padre: "Fue un verano, él no había cumplido ni 40 años"

La copresentadora de Espejo Público Gema López ha revelado cómo fue la prematura muerte de su padre que marcó a su familia para siempre. "Él no había cumplido ni 40 años, las familias se quedan destrozadas".

Tragedia en la carretera.

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Laura Simón
Laura Simón
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Un accidente de tráfico ocurrido este domingo en la autovía A-67, a la altura del municipio palentino de Herrera de Pisuerga, se ha saldado con la vida de 4 personas en una misma familia. Un matrimonio y dos de sus hijos fallecían con la colisión. Otra hija del matrimonio, de 9 años, resultaba herida de extrema gravedad en el impacto siendo la única superviviente del impacto.

El siniestro se produjo sobre las 16:20 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió un aviso alertando de la salida de vía de un turismo en el punto kilométrico 83 de la A-67. En la llamada se informaba de que cuatro personas habían quedado atrapadas en el interior del vehículo.

La periodista y copresentadora de Espejo Público Gema López analizaba esta información en el plató. Comenzaba diciendo que siempre que cuando vemos estas tragedias en la carretera pensamos que siempre es algo que les pasa a otros. "A pesar de las mejoras de las vías y de los coches la carretera sigue matando cada año y quedan familias destrozadas".

"Para quien se queda es difícil superarlo"

La periodista confesaba entonces que todas las apreciaciones que hacía sobre este accidente de tráfico las hacía en primera persona. "Es difícil para quien se queda superarlo. Es complicado, cuando hay una enfermedad o algo así te puedes ir preparando pero cuando es gente joven es muy difícil".

En ese momento la presentadora Susanna Griso le preguntaba por qué decía que hablaba en primera persona, lo que motivaba la confesión de Gema. "Yo perdí mi padre en la carretera un verano, yendo en un trayecto de vacaciones a una edad muy temprana. Él no había cumplido los 40 años y las familias se quedan destrozadas. Lo veía en informativos y programas y no pensaba que me fuera a pasar a mí", reconocía.

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