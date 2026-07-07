Angy logra uno de los mejores paneles finales de La ruleta de la suerte

Angy llega al panel final con 3.550 euros acumulados y acierta todas las letras que propone. Gracias también a la vocal extra, resuelve el reto con rapidez e incluso le sobra tiempo, dejando una de las mejores actuaciones de la jornada en La ruleta de la suerte.

Al descubrir el contenido del sobre azul, suma otros 2.000 euros y eleva su premio hasta los 5.550 euros. La concursante celebra el resultado asegurando que el dinero le vendrá muy bien para las nueve bodas que tiene previstas.

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