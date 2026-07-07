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LA RULETA DE LA SUERTE
Angy logra uno de los mejores paneles finales de La ruleta de la suerte
La concursante completa una brillante actuación en la prueba decisiva, resuelve el panel con tranquilidad y aumenta su premio final hasta los 5.550 euros.
Angy llega al panel final con 3.550 euros acumulados y acierta todas las letras que propone. Gracias también a la vocal extra, resuelve el reto con rapidez e incluso le sobra tiempo, dejando una de las mejores actuaciones de la jornada en La ruleta de la suerte.
Al descubrir el contenido del sobre azul, suma otros 2.000 euros y eleva su premio hasta los 5.550 euros. La concursante celebra el resultado asegurando que el dinero le vendrá muy bien para las nueve bodas que tiene previstas.
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