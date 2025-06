"Mensaje baboso" y "vergüenza internacional": los calificativos al mensaje de Rutte a Donald Trump

El mensaje del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deja ver el servilismo de la organización internacional hacia las políticas que está llevando a cabo Donald Trump en Irán, donde recientemente ha atacado instalaciones nucleares. "Es algo que nadie se había atrevido a hacer" y que aumenta la "seguridad de todos", decía en su mensaje.

Los mensajes de servilismo denotan que en la Alianza Atlántica que arrancó este martes en La Haya todo estaba diseñado para complacer al republicano y evitar que ponga en riesgo el compromiso de Estados Unidos con la organización militar.

"Está actuando como si fuera a jugar una timba o partida de póker"

El mensaje ha sido calificado de "baboso" por Susanna Griso. Por su parte, la exsecretaria de Estado Ana Botella hablaba en el plató de Espejo Público de "vergüenza internacional". "Esta no es la dignidad que le corresponde a este puesto, No he visto una cosa igual", señalaba. "Está actuando como si fuera a jugar una timba o partida de poker", determinaba.

Por su parte, la politóloga Arantxa Tirado manifestaba que Trump ha mostrado ese mensaje porque le ha gustado mucho recibir ese trato por parte del secretario general de la OTAN y quiere mostrarlo al mundo. Cree además que queda claro cuáles son las credenciales que se exigen para ser secretario general de la OTAN.

