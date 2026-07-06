David se la juega en AlaZ: pide letra para empatar a 23 con Javier en el momento decisivo

David ha vuelto a verse en la encrucijada por culpa de Javier en AlaZ. Con el madrileño marcando el listón del duelo tras alcanzar los 23 aciertos, el concursante barcelonés se ha visto obligado a tomar una decisión arriesgada en el momento más delicado. Para su tranquilidad, ha llegado con una gran cantidad de segundos, lo que esta vez tenía que agradecer a Pepe Ocio por su pleno en el ¿Dónde Están?.

Gracias a esa segundada, David ha comenzado el duelo. Aunque ha pasado en la A, después ha firmado un jugadón de nueve aciertos, el mejor turno de la tarde. Sin embargo, ha notado la sombra de Javier en todo momento. De hecho, ambos han terminado la primera ronda casi a la par y con 20 aciertos.

En el momento de sacar las respuestas pendientes, ambos han recurrido a la letra adicional. En un toma y daca apasionante, David ha llegado a 22 aciertos y Javier le ha adelantado con 23, cifra en la que se ha plantado. Los focos se han centrado entonces en el atril azul: de su última respuesta dependía el empate, su derrota… ¿o el bote de 724.000 euros? ¡Dale al play!

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