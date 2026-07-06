Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AlaZ | 6 de julio

David se la juega en AlaZ: pide letra para empatar a 23 con Javier en el momento decisivo

En un duelo muy igualado, los dos concursantes han recurrido a la ayuda que ofrece la prueba para arañar aciertos en un final trepidante.

David se la juega en AlaZ: pide letra para empatar a 23 con Javier en el momento decisivo

David se la juega en AlaZ: pide letra para empatar a 23 con Javier en el momento decisivo

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

David ha vuelto a verse en la encrucijada por culpa de Javier en AlaZ. Con el madrileño marcando el listón del duelo tras alcanzar los 23 aciertos, el concursante barcelonés se ha visto obligado a tomar una decisión arriesgada en el momento más delicado. Para su tranquilidad, ha llegado con una gran cantidad de segundos, lo que esta vez tenía que agradecer a Pepe Ocio por su pleno en el ¿Dónde Están?.

Pepe Ocio se da el gustazo de adelantarse a David y hacer pleno en el ¿Dónde Están?

Pepe Ocio se da el gustazo de adelantarse a David y hacer pleno en el ¿Dónde Están?

Gracias a esa segundada, David ha comenzado el duelo. Aunque ha pasado en la A, después ha firmado un jugadón de nueve aciertos, el mejor turno de la tarde. Sin embargo, ha notado la sombra de Javier en todo momento. De hecho, ambos han terminado la primera ronda casi a la par y con 20 aciertos.

En el momento de sacar las respuestas pendientes, ambos han recurrido a la letra adicional. En un toma y daca apasionante, David ha llegado a 22 aciertos y Javier le ha adelantado con 23, cifra en la que se ha plantado. Los focos se han centrado entonces en el atril azul: de su última respuesta dependía el empate, su derrota… ¿o el bote de 724.000 euros? ¡Dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

“¡Vaya comisión!”: la queja de Javier a Roberto Leal al ver mermado su premio en Pasapalabra

“¡Vaya comisión!”: la queja de Javier a Roberto Leal al ver mermado su premio en Pasapalabra

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

David se la juega en AlaZ: pide letra para empatar a 23 con Javier en el momento decisivo

David se la juega en AlaZ: pide letra para empatar a 23 con Javier en el momento decisivo

Pepe Ocio se da el gustazo de adelantarse a David y hacer pleno en el ¿Dónde Están?

Pepe Ocio se da el gustazo de adelantarse a David y hacer pleno en el ¿Dónde Están?

¡Manda limones! El increíble fallo de Javier que confirma su maldición con el número 40 en Pasapalabra

¡Manda limones! El increíble fallo de Javier que confirma su maldición con el número 40 en Pasapalabra

El pleno de Pepe Ocio con Bad Bunny desata el ‘Baile inolvidable’ de Roberto Leal en Pasapalabra
Mejores momentos | 6 de julio

El pleno de Pepe Ocio con Bad Bunny desata el ‘Baile inolvidable’ de Roberto Leal en Pasapalabra

“¡Vaya comisión!”: la queja de Javier a Roberto Leal al ver mermado su premio en Pasapalabra
Mejores momentos | 6 de julio

“¡Vaya comisión!”: la queja de Javier a Roberto Leal al ver mermado su premio en Pasapalabra

Félix
Entrevista

Félix Montás rompe su silencio sobre Xavier Font: "Muchas veces le pudo la avaricia"

Félix Montás habla tras la muerte de Manolo Arjona sobre todos los líos amorosos y la tesión por desacuerdos económicos que hubo en Locomía que provocaron el desgaste del grupo.

Vecinos bloqueados
Actualidad

Residentes de Facinas denuncian bloqueos del alcalde en una red donde publica información del pueblo: "No tengo acceso a nada"

Los vecinos de Facinas, municipio situado en Tarifa, denuncian la injustica de estar desinformados. Aseguran que el alcalde les tiene bloqueados de sus redes sociales, una página que, a pesar de no ser oficial, es donde se publican datos de calidad.

Albeerto Álvarez

Así recuerda Alberto Álvarez el accidente que casi acaba en tragedia: "Las piernas de un lado a otro y ensangrentadas"

Idelmo

El impactante reencuentro de Idelmo con su hijo biológico 30 años después: "Hay muchas posibilidades de que seas mi padre"

Melody en La Voz Kids

Las bonitas palabras de Melody emocionan a Lola y ambas se rompen al mismo tiempo

Publicidad