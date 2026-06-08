Las familias se organizan para acoger a miles de fieles durante la visita del León XIV: "En nuestra casa caben 10"

La visita del papa León XIV a Madrid ha dejado imágenes de fe, pero también historias de generosidad. Con los hoteles completos y los precios al alza, muchas familias han optado por ofrecer alojamiento gratuito a los peregrinos desplazados hasta la capital.

"Parecía que nos conocíamos de toda la vida".

Es el caso de los feligreses de la parroquia San Juan Bautista, que han acogido a visitantes procedentes de diferentes comunidades. Silvia, una de las voluntarias, no dudó en ceder una habitación de su vivienda a personas que no conocía. "Todo por amor a Dios, nada de cobrar ni nada", explica. Para ella, la iniciativa responde a un único motivo: "La fraternidad cristiana".

Entre las historias más destacadas se encuentra la de Carmen y su familia. Lo que iba a ser la acogida de una sola familia terminó convirtiéndose en la recepción de diez personas durante dos días. "En nuestra casa caben 10", bromean mientras muestran cómo han reorganizado las habitaciones para hacer sitio a todos los invitados.

La experiencia también ha sido especial para los peregrinos. Una familia llegada desde Murcia reconoce que el encuentro ha sido inmediato: "Sin conocernos parecía que nos conocíamos de toda la vida". Un sentimiento que resume el espíritu de acogida que ha acompañado estos días de celebración en Madrid.

Más allá de los actos multitudinarios, la visita papal deja así una imagen de solidaridad, hospitalidad y encuentro entre personas unidas por la fe: "Es Dios, sino de qué", resumía una de las afortunadas peregrinas.

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