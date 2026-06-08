Rifirrafe entre Rubén Amón y Carla Restoy por las críticas del papa a la ley del aborto: "Esto es biología, no ideología"

El discurso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados no solo ha dejado esta mañana una ovación de siete minutos en el hemiciclo. También ha abierto un intenso debate en Espejo Público, donde los colaboradores han analizado la reacción de diputados y senadores después de escuchar una intervención en la que el Pontífice ha defendido la vida y ha lanzado mensajes que interpelaban a buena parte de los grupos políticos.

Rubén Amónha sido uno de los más críticos. El periodista no ha terminado de entender la imagen de sus señorías en pie aplaudiendo al papa después de un discurso que, según él, chocaba de lleno con algunas de las posiciones defendidas en el propio Congreso.

"Es un disparate la contradicción que hay entre lo dicho y lo aplaudido", ha afirmado Amón, que ha puesto el foco especialmente en el aborto.

Ha recordado que en España se ha planteado el debate sobre blindarlo como derecho fundamental en la Constitución, siguiendo el camino de Francia, y ha señalado que ahí estaba una de las grandes paradojas de la ovación.

"Sigo sin entender los clamores", ha insistido el periodista, dejando claro que su análisis no iba tanto sobre el fondo del debate del aborto, sino sobre la fotografía política que ha dejado el Congreso.

"No estoy retratando aquí la polémica del aborto, estoy retratando la incoherencia de un Parlamento que aplaude a un Papa que cuestiona el aborto", ha resumido.

Ana Iris Simón ha defendido que el discurso del papa se entendía desde la "defensa de los más débiles" y desde la "acogida de la vida", también cuando esa vida no encaja con lo que socialmente se considera "perfecto".

En ese punto, ha mencionado la presencia de niños con síndrome de Down durante los actos celebrados en Madrid con motivo de la visita del Pontífice.

La tensión ha subido cuando Carla Restoy, influencer católica, ha relatado que había contactado con una clínica abortista de Madrid haciéndose pasar por una mujer embarazada de 17 semanas y que, según su versión, le ofrecieron una cita. Su testimonio ha provocado la reacción inmediata de varios colaboradores, que le han recordado que, si estaba denunciando una posible ilegalidad, debía acudir a las autoridades.

"Estás hablando de un delito, pues denúncialo", se ha escuchado durante el intercambio, en uno de los momentos más tensos del debate.

Uno de los momentos más encendidos del debate ha sido cuando se ha planteado que el aborto no es solo una cuestión ideológica, sino biológica. "Si hay vida, hay vida porque una ley diga una cosa o diga otra", ha defendido Carla Restoy.

"Esto es biología, no ideología", han insistido Restoy y Simón, antes de reprochar a sus interlocutores que "os gusta la ciencia unas veces y otras tampoco".

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