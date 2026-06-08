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Rubén Amón cuestiona los aplausos al papa en el Congreso: "Es un disparate la contradicción que hay entre lo dicho y lo aplaudido"

Amón ha calificado de "disparate" la ovación al papa ya que considera que existe una "contradicción" entre el discurso del Pontífice y los aplausos de los grupos parlamentarios, desde Vox hasta la izquierda.

Rubén Amón

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Paula V. Sisó
Publicado:

El periodista Rubén Amón ha cuestionado este lunes la ovación de siete minutos que diputados y senadores han dedicado alpapa León XIV tras su discurso en el Congreso de los Diputados, al considerar que existe una "contradicción" entre el contenido de la intervención del Pontífice y la reacción de los grupos parlamentarios.

"A mí lo que me parece que es un disparate es la contradicción que hay entre lo dicho y lo aplaudido", ha afirmado Amón, después de que la mayoría del hemiciclo, puesto en pie, ovacionara al Papa tras su intervención ante las Cortes Generales.

El periodista ha sostenido que sus señorías aplaudieron "una impugnación total a leyes que han sido aprobadas en el Congreso" y ha puesto el foco en la reacción de distintos grupos parlamentarios ante un discurso que, a su juicio, interpela a posiciones políticas muy diferentes.

En este sentido, Amón se ha preguntado "qué hacen los diputados de Vox aplaudiendo un discurso que trata con tanta elocuencia sobre la inmigración" y que, según ha señalado, "cuestiona nuclearmente esto de la prioridad nacional".

También ha dirigido sus críticas al PP, al preguntarse "qué hacen los diputados del PP gritando viva al Papa cuando ellos suscriben todas las leyes que el Papa ha criticado".

Del mismo modo, ha cuestionado la reacción de la izquierda, más allá de "apropiarse del discurso del pacifismo", al considerar que León XIV les ha "puesto de vuelta y media respecto a sus iniciativas fundamentales de derechos sociales y civiles".

El análisis de Amón se ha producido después de que León XIV pronunciara el primer discurso de un Pontífice en el Congreso de los Diputados, en una sesión extraordinaria a la que han acudido representantes de todas las formaciones políticas salvo Podemos y el BNG.

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