Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: León XIV y Pedro Sánchez se dirigen al Congreso de los Diputados

Tercer día de la visita a España del Papa León XIV y su agenda será intensa. Por primera vez en la historia un Papa va a dar un discurso en el Congreso de los Diputados en nuestro país. Sus antecesores lo hicieron en otros países, Juan Pablo II ante la Cámara de Diputados y Senadores de Italia; Benedicto XVI, ante el Parlamento británico y el Bundestag, y Francisco, en el Congreso de Estados Unidos.

Los actos comenzarán a las 09:30 horas en la Nunciatura, que es donde se aloja el Papa. Allí se encontrará con Pedro Sánchez y ambos partirán desde ahí hacia el Congreso donde está prevista su llegada sobre las 10:30 horas. Será la presidenta del Congreso, Francina Armengol y el presidente del Senado, Pedro Rollán, quienes recibirán a pie de coche al Papa en la carrera de San Jerónimo. A continuación accederá a pie al Patio de Floridablanca, donde recibirá el saludo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otras autoridades del Estado. Una vez en el hemiciclo, la presidenta del Congreso declarará abierta la sesión y pronunciará su discurso, al que seguirá la intervención de León XIV. Todos los partidos, salvo Podemos y BNG, han confirmado su presencia en esta sesión.

Ya a la tarde se celebrará la anunciada reunión con víctimas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, alrededor de las 16:15 horas, según fuentes conocedoras del encuentro, que fue anunciada por el Vaticano la víspera del viaje, aunque sin precisar más detalle por respeto a su privacidad. Sin embargo, las asociaciones y colectivos Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), AVA Navarra, Lulacris, Justice Initiative España y la Plataforma de Víctimas de Patxi Ezkiaga del colegio La Salle de Donostia, que no han sido convocadas, tienen previsto denunciar en las inmediaciones de la Nunciatura que han sido excluidas de esta visita a pesar de haberlo solicitado al Vaticano.

Ya por la tarde el Santo Padre irá a la catedral de la Almudena y después al Santiago Bernabéu para un encuentro con la comunidad diocesana. En torno a 70.000 personas acompañarán a León XIV en el estadio, reconvertido en una gigantesca catedral con un gran espacio de oración y canto, actuaciones musicales, un coro juvenil y bailarines.

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