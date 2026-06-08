Visita del Papa a España
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: León XIV y Pedro Sánchez se dirigen al Congreso de los Diputados
Sigue en directo online la última hora de la visita del Papa León XIV a España. Durante el tercer día en nuestro país, el Pontífice pronunciará un histórico discurso en el Congreso.
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Tercer día de la visita a España del Papa León XIV y su agenda será intensa. Por primera vez en la historia un Papa va a dar un discurso en el Congreso de los Diputados en nuestro país. Sus antecesores lo hicieron en otros países, Juan Pablo II ante la Cámara de Diputados y Senadores de Italia; Benedicto XVI, ante el Parlamento británico y el Bundestag, y Francisco, en el Congreso de Estados Unidos.
Los actos comenzarán a las 09:30 horas en la Nunciatura, que es donde se aloja el Papa. Allí se encontrará con Pedro Sánchez y ambos partirán desde ahí hacia el Congreso donde está prevista su llegada sobre las 10:30 horas. Será la presidenta del Congreso, Francina Armengol y el presidente del Senado, Pedro Rollán, quienes recibirán a pie de coche al Papa en la carrera de San Jerónimo. A continuación accederá a pie al Patio de Floridablanca, donde recibirá el saludo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otras autoridades del Estado. Una vez en el hemiciclo, la presidenta del Congreso declarará abierta la sesión y pronunciará su discurso, al que seguirá la intervención de León XIV. Todos los partidos, salvo Podemos y BNG, han confirmado su presencia en esta sesión.
Ya a la tarde se celebrará la anunciada reunión con víctimas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, alrededor de las 16:15 horas, según fuentes conocedoras del encuentro, que fue anunciada por el Vaticano la víspera del viaje, aunque sin precisar más detalle por respeto a su privacidad. Sin embargo, las asociaciones y colectivos Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), AVA Navarra, Lulacris, Justice Initiative España y la Plataforma de Víctimas de Patxi Ezkiaga del colegio La Salle de Donostia, que no han sido convocadas, tienen previsto denunciar en las inmediaciones de la Nunciatura que han sido excluidas de esta visita a pesar de haberlo solicitado al Vaticano.
Ya por la tarde el Santo Padre irá a la catedral de la Almudena y después al Santiago Bernabéu para un encuentro con la comunidad diocesana. En torno a 70.000 personas acompañarán a León XIV en el estadio, reconvertido en una gigantesca catedral con un gran espacio de oración y canto, actuaciones musicales, un coro juvenil y bailarines.
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Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | Sánchez regala a León XIV un bonsái de olivo español en su encuentro en la Nunciatura
El presidente del Gobierno ha regalado al papa León XIV, durante su encuentro en la Nunciatura Apostólica, un bonsái de olivo español. Se trata de una especie que, según trasladan fuentes de Moncloa, "lleva siglos enraizada en la historia, la cultura y la economía de España y representa el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación, entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica".
De este modo, se ha querido recalcar un mensaje "universal de paz, diálogo y entendimiento, unos valores compartidos por España y el Vaticano".
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | El presidente del Senado y la presidenta del Congreso recibirán al pontífice en el Congreso
El jefe de Estado del Vaticano tiene prevista su llegada al Congreso de los Diputados a las 10:30 horas. Concretamente, en la Carrera de San Jerónimo dónde será recibido a pie de coche por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | Sánchez abandona la Nunciatura
Ya ha concluido la reunión entre el papa León XIV y Pedro Sánchez. Ahora, ambos se dirigen al Congresos de los Dipuados.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | El Ayuntamiento de Madrid recomienda teletrabajo por los cortes de tráfico por la visita de León XIV
El papa León XIV continúa este lunes con su agenda en Madrid, lo que provoca que sea un día complicado para la movilidad, ya que se han anunciado cortes en la M-30, entre otros. Por este motivo, el Ayuntamiento de la ciudad ha anunciado en sus redes sociales que se recomienda el teletrabajo.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | León XIV firmará en el Libro de Honor de la Cámara Baja
En su llegada al Congreso de los Diputados, el papa León XIV será invitado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a firmar en el Libro de Honor de la Cámara Baja.
A continuación, se procederá a la entrega al sumo pontífice de un facsímil del manuscrito 'Beato de Liébana, códice de Fernando I y Doña Sancha', por parte del Senado; y de un facsímil del manuscrito 'Liber Horarum', un ejemplar iluminado del siglo XV, por parte del Congreso.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | El Congreso, blindado ante la visita de León XIV
Son varios los agentes de la Policía Nacional, miembros de la seguridad vaticana y varias dotaciones de Emergencias que se apostaban desde primera hora en la manzana que rodea el Congreso de los Diputados.
A partir de las 10.30 horas se espera la llegada de León XIV, que pronunciará un discurso histórico, convirtiéndose en el primer Pontífice que habla en el Parlamento español.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | Pedro Sánchez llega a la Nunciatura para reunirse con León XIV
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a penas hace unos minutos a la Nunciatura Apostólica, donde tiene prevista una visita privada con el papa León XIV en el marco de la visita del pontífice a España. Posteriormente, ambos acudirán al Congreso de los Diputados, donde el Papa se dirigirá a las Cortes Generales en calidad de jefe de Estado.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | En el Congreso también está todo preparado para recibir al pontífice
Este lunes el papa León XIV compadecerá de manera histórica ante el Congreso de los Diputados, algo que no había hecho ningún pontífice antes. Allí ya está todo preparado para recibirle. En el patio de Floridablanca se ha desplegado una alfombra y algunos diputados y diputadas ya han llegado con motivo del acto.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | Todo listo para el encuentro entre Sánchez y León XIV
Ya está todo preparado en la Nunciatura para la visita privada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el papa León XIV. Ambos tendrán una encuentro privado de menos de dos horas
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | Madrid blindada por el dispositivo policial para la visita del Papa al Congreso
Madrid ha amanecido blindado por el dispositivo policial desplegado durante la visita del Papa. Los primeros cortes de tráfico ya han comenzado a producirse para garantizar la seguridad de los desplazamientos de León XIV, que este lunes será el primer pontífice que hable ante el Congreso.
Además, las calles que rodean el Congreso ya están cerradas a la circulación de vehículos, cortes que irán en aumento a lo largo del día. El amplio dispositivo policial vigila los accesos y agentes de la Policía Nacional está revisando las alcantarillas frente a la Puerta de los Leones y en otras vías adyacentes.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | Más de 7.000 agentes en Barcelona entran mañana en máxima alerta ante la llegada del Papa
El Papa León XIV aterrizará a mediodía en Barcelona para arrancar la segunda etapa de su visita a España tras Madrid. Antes de las 7:00 horas, se activará la "fase crítica" del plan de seguridad, que en esta ocasión estará liderado por los Mossos d'Esquadra. En total, más de 7.000 agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Guardia Urbana se van a desplegar para evitar incidentes.
Se trata, al igual que en el caso de Madrid, de un dispositivo de seguridad sin precedentes y que implica a unos 5.600 mossos, 600 policías nacionales, 500 guardias urbanos y 350 guardias civiles.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | León XIV regala la Rosa de Oro a la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena
El papa León XIV entregará un regalo especial a la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena. Se trata de la Rosa de Oro, un obsequio que es un reconocimiento personal y excepcional por parte de un Papa a imágenes marianas.
Será durante el acto programado este lunes, a partir de las 18.00 horas en la Catedral de la Almudena de la capital, al que asistirá la reina Sofía.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | El Papa recibirá en Nunciatura a víctimas de abusos en la Iglesia
Durante la jornada, León XIV se reunirá con víctimas de abusos de la Iglesia en un encuentro de carácter privado en Nunciatura. Este encuentro se podría agendar a primera hora de la tarde, tras la comida con los obispos españoles y antes de su salida al acto de oración a la Virgen de la Almudena.
La Iglesia española ha sido la encargada de organizar esta reunión, que el Vaticano confirmó el pasado viernes y de la que, según dijo, se proporcionará "más información" después del encuentro "si fuera necesario", por "respeto" a sus "deseos y la confidencialidad requerida".
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | Intensa jornada en la agenda papal con el Bernabéu como guinda
En una nueva jornada maratoniana para León XIV, el último de los actos previstos de este lunes en el penúltimo día del papa en Madrid es el multitudinario encuentro del pontífice con la comunidad diocesana que acogerá el estadio Santiago Bernabéu.
El campo del Real Madrid acoge una celebración que incluye numerosas actuaciones musicales y comenzará a las 16:30 horas, aunque la presencia del papa León XIV no se espera antes de las 19:00.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | Detalles de la ceremonia en la Almudena
En el acto de rezo y homenaje a la Virgen de la Almudena que tiene lugar la tarde de este lunes en la Catedral de Madrid, León XIV utilizará una joya que habitualmente se encuentra en el museo de la Catedral. Se trata del conocido como Cáliz de la Reina (S. XIX), llamado así en honor de la reina María de las Mercedes de Orleans, consorte del rey Alfonso XII, y gran impulsora del templo de referencia de la Iglesia católica en la capital de España.
El ornamentado cáliz fue un regalo de la entonces reina a las Religiosas de la Asunción en 1878, como muestra de afecto y reconocimiento tras haber cursado sus estudios con las religiosas.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | La Catedral de Madrid se viste de gala
Ya por la tarde, después de hablar largo y tendido con los obispos españoles para darles apoyo e indicaciones en su misión pastoral, la Catedral de Santa María de la Almudena de Madrid acogerá un acto de homenaje a la Virgen de la Almudena.
El acto está previsto a las 18:00 horas, y así León XIV recogerá el testigo de Juan Pablo II - primer Papa que visitó España, en 1982-, y que en su segunda vista consagró la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena por expreso deseo suyo; y el de Benedicto XVI, que visitó el templo en 2011.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | Visita a una Conferencia Episcopal de aniversario
En un intenso día de agenda papal, León XIV acudirá a la sede de la Conferencia Episcopal tras su discurso en el Congreso. Allí se va a reunir con los obispos españoles y comerá con ellos.
En la que es la sede de la Iglesia católica en España, León XIV se dirigirá a los obispos, y así mismo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, también pronunciará unas palabras. Tras los discursos ambos firmarán en el libro de honor.
La visita del sumo pontífice a la CEE cobra además un mayor significado al producirse en el año que este órgano cumple 60 años.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | Discurso histórico en la Cortes
La expectación ante la visita del papa León XIV al Congreso de los diputados es máxima. Tras recibir a Pedro Sánchez en la Nunciatura, donde se aloja el pontífice en Madrid, ambos acudirán al Congreso, donde León XIV pronunciará un discurso ante los diputados como jefe del Estado de El Vaticano, en la primera vez que el máximo mandatario de la Iglesia católica pronuncia unas palabras en la sede de la soberanía popular.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | León XIV recibe a Pedro Sánchez
Como marca el protocolo de la visita de Estado del Papa a España, el pontífice recibe al presidente del Gobierno en el lugar donde se aloja, la Nunciatura apostólica, embajada de la Santa Sede en España. No es el primer encuentro entere ambos, Pedro Sánchez se desplazó al aeropuerto el sábado para recibir al Santo Padre a su llegada.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | El Papa se reúne con Pedro Sánchez
En el primer acto de la agenda del sumo pontífice de este lunes, el presidente del Gobierno y el Papa se reúnen en la Nunciatura apostólica previamente a la visita de León XIV al Congreso de los Diputados. La reunión entre ambos está prevista a las 9:30 horas.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | Bustamante interpretará el famoso himno a la alegría
En el estadio Santiago Bernabéu, David Bustamante interpretará el famoso himno a la alegría acompañado por una orquesta formada en su mayoría por migrantes venezolanos. En la jornada previa, el Pontífice cerró su agenda en el Movistar Arena donde estrechó la mano de los asistentes a este encuentro con representantes de distintos ámbitos de la sociedad. Ha sido su discurso más social hasta el momento.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | Un discurso muy esperado e histórico en el Congreso de los Diputados
El Papa será recibido en el Congreso de los Diputados, en la carrera de San Jerónimo, por la presidenta del Congreso, Francina Armengol y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Después, a pie, accederá al Patio de Floridablanca, donde recibirá el saludo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otras autoridades del Estado. Una vez en el hemiciclo, la presidenta del Congreso declarará abierta la sesión y pronunciará su discurso, al que seguirá la intervención de León XIV.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | Por primera vez un Papa dará un discurso en el Congreso de los Diputados en España
La llegada de León XIV al Congreso de los Diputados está prevista para las 10:30 horas. Por primera vez en la historia un Papa va a dar un discurso en el Congreso de los Diputados en nuestro país. Sus antecesores lo hicieron en otros países, Jan Pablo II ante la Cámara de Diputados y Senadores de Italia; Benedicto XVI, ante el Parlamento británico y el Bundestag, y Francisco, en el Congreso de Estados Unidos.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | La agenda del Papa este tercer día de visita comienza en la Nunciatura
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la visita a nuestro país del Papa León XIV. Durante su tercera jornada el Pontífice tendrá una apretada agenda que comenzará a las 09:30 horas en la Nunciatura, que es donde se aloja. Allí recibirá a Pedro Sánchez y ambos pondrán rumbo después hacia el Congreso del los Diputados.
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