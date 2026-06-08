Visita Papa
Jesús Silva, tras la interpretación de Pedro Sánchez de las palabras del Papa: "Igual empieza a retorcerse y le tiene que hacer un exorcismo"
La visita de Pedro Sánchez al festival de música 'Primavera Sound' del pasado fin de semana en Barcelona, se producía por sorpresa, pero eran las palabras del presidente del Gobierno las que más asombro han causado. El sacerdote no daba crédito al escucharlas.
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Pedro Sánchez ha sentido sintonía con el papa León XIV en su interpretación de la política internacional, para la que el pontífice pide respeto para el Derecho Internacional, y la pacífica resolución de conflictos: "Estamos en la misma línea", rezaba el presidente del Gobierno en una entrevista que concedía al festival Primavera Sound al que acudía con su esposa, Begoña Gómez.
El abogado Víctor Cortizo y el párroco Jesús Silva compartían una mirada cómplice y rompían a reír tras escuchar las afirmaciones de Sánchez.
La abogada Cruz Sánchez de Lara hacía un análisis muy crítico por el compromiso del presidente del Gobierno con extrema corrección que defiende en la política exterior, y las diferencias con las que entiende que se rige al frente del Ejecutivo. En el ámbito nacional "ya veremos (...) Esto nos suena a broma y nos da vergüenza (...) Estamos rabiosos por que nos estén tomando por tontos", manifestaba.
"Se quiere llevar el ascua a su sardina"
Jesús Silva, párroco, escritor y creador de contenido católico celebraba el momento de resurgimiento católico que vive en su opinión la sociedad española, y el empujón que para ello supone esta visita del papa León XIV. Al mismo tiempo citaba la broma que hacía un familiar sobre la presencia de Sánchez ante el Santo Padre: "Igual empieza a retorcerse y le tiene que hacer un exorcismo".
La capacidad que tiene el líder del PSOE, según él, de asimilar a su favor todo lo que sucede: "No es consciente, o no quiere serlo, de la realidad nacional". Admitía similitudes compartidas entre la doctrina de la Iglesia con algunos principios del socialismo, pero no les otorga mayor recorrido: "Es impresionante que cada uno se quiere llevar el ascua a su sardina", sentenciaba .
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