El análisis de Victor Cortizo del viaje al Primavera Sound de Sánchez durante la visita del Papa: "Le ha faltado sentido de Estado"

La visita del papa León XIV a España está siendo, por el momento, un éxito rotundo. Millones de fieles le han seguido durante todo su fin de semana en Madrid. El Santo Padre ha protagonizado una gran cantidad de actos, una agenda repleta para visitar a autoridades, representantes de la cultura y el deporte, agentes sociales y a los más vulnerables. Esta mañana era el momento de encontrarse con Pedro Sánchez en la nunciatura apostólica de Madrid. El presidente le recibió junto a los reyes el sábado, pero ni rastro de Sánchez en los actos de ayer domingo. Cogió el Falcón, junto a Begoña Gómez, para visitar, por sorpresa, el Primavera Sound, en Barcelona, dónde se siente más cómodo. Mandó a su ministra Milagros Tolón a la misa en Cibeles y a sus vicepresidentes al encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena.

La ausencia de Sánchez la tarde del domingo y en especial su viaje a Barcelona han sido muy sonados y criticados entre la comunidad creyente. Víctor Cortizo, profesor universitario que organizó la visita de Juan Pablo II, cree que Sánchez ha sido "provocador" con esta escapada. Cortizo entiende que el presidente elija a qué actos asistir y a cuáles no, pero considera que lo suyo hubiese sido hacer un seguimiento más institucional del viaje del Papa. "el día antes de reunirte con el Papa, uno estaría invitado a estar un poco en capilla, quizá estar en Moncloa, hace un seguimiento de cómo va todo, incluso por la propia seguridad, un perfil un poco más político", ha argumentado el profesor, que ha continuado criticando la escapada de Sánchez al Primavera Sound. Cortizo considera una "provocación" coger el Falcón e irse a un concierto de música, hacer declaraciones allí en mangas de camisa, "como si el viaje del Papa fuera cualquier cosa".

El organizador de la visita de Juan Pablo II entiende que este comportamiento quizá obedece a la "espina clavada" que tiene Sánchez porque el Papa no haya ido a Moncloa, como el presiente quería. Cortizo ha recordado que la visita del pontífice a la sede presidencial sería desobedecer a los protocolos habituales del Vaticano.

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