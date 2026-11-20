Un día después del cara a cara entre los candidatos del PP y del PSOE a las elecciones generales de 2026, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, en 'Espejo Público' conectamos con un experto en neuromarketing para desgranar aquellos detalles que pudieron pasar desapercibidos durante el debate. David Juárez analiza las expresiones faciales de ambos líderes políticos a lo largo del encuentro y traduce sus gestos en posibles pensamientos y emociones.

Sánchez: lástima, miedo e ira

David Juárez asegura que Pedro Sánchez basó su estrategia emocional en tres sentimientos: "Lástima, miedo e ira". Según explica, el presidente trató de generar lástima al referirse a los ataques recibidos, miedo al advertir sobre la llegada de la derecha e ira mediante referencias a Ayuso y Vox, a las que denomina "palabras detonantes".

El experto sostiene que el rostro de Sánchez reflejaba más emociones negativas que positivas. Además, señala que sus silencios y vacilaciones podían provocar "frustración y decepción" entre algunos votantes de izquierdas, al considerar que no se sentían suficientemente representados por su líder.

Feijóo: seguridad, energía y superioridad ante su rival

En el caso de Alberto Núñez Feijóo, Juárez destaca la energía que, a su juicio, proyectaba su rostro y que podía generar confianza entre los indecisos. El especialista asegura que sus expresiones transmitían seguridad en sus palabras y añade que, en determinados momentos, su sonrisa reflejaba una sensación de superioridad frente a Sánchez.

Asimismo, recuerda la pregunta que Feijóo lanzó sobre si alguien se iría a bailar 48 horas después de perder a un familiar. Según el experto, este recurso buscaba despertar emociones como la ira y el desprecio hacia su adversario.

Las interrupciones y los reproches: ¿quién generaba mayor intensidad emocional?

Sobre los momentos de tensión, Juárez explica que lo importante no son únicamente los reproches o las interrupciones, sino las reacciones faciales de cada candidato ante las palabras del contrario.

En este sentido, sostiene que Sánchez provocaba una menor intensidad emocional entre votantes e indecisos que Feijóo, según su interpretación de las expresiones de ambos. El especialista concluye así que la comunicación no verbal puede desempeñar un papel importante en la percepción de los líderes políticos durante un debate.

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