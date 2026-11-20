Encontrar el sentido de la vida es algo que muy pocos consiguen, pero Jimeno ha querido comprobar si quizás es más fácil siendo niño. Por eso, se ha ido al cole a preguntarle a los niños: ¿cuál crees que es el sentido de la vida?

"Hacer lo que me dé la gana", afirma uno de ellos. Otros, tienen claro qué deben hacer aquellas personas que no encuentran el sentido de la vida: "Se pueden comer unos macarrones con queso, con chorizo...".

Muchos niños saben perfectamente qué cosas le dan sentido a la vida. "No podría vivir sin reírme", señala un niño, "sin los vídeos de mi abuelo, de caídas...".

Las respuestas de los niños nos han sacado una sonrisa en el plató de Y ahora Sonsoles. ¡No te las pierdas en el vídeo de arriba!