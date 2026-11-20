Máximo Huerta ha relatado cómo fue su encuentro con Pedro Sánchez antes de abandonar el Gobierno. Mientras llevaba su discurso de dimisión escrito en el móvil, el presidente le preguntó cómo creía que sería recordado en el futuro.

El escritor ha reconocido en La Mesa que aquella pregunta le sorprendió porque era él quien estaba dejando el cargo. Además, ha recordado cómo Sánchez le ofreció el Ministerio de Cultura mediante una llamada inesperada y le pidió que tomara una decisión en ese mismo momento.