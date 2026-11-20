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LA MESA
Máximo Huerta revela la pregunta de Pedro Sánchez que le desconcertó cuando iba a presentar su dimisión
El exministro de Cultura ha recordado en La Mesa su última conversación con Pedro Sánchez y la inesperada pregunta que le hizo el presidente mientras preparaba su renuncia.
Máximo Huerta ha relatado cómo fue su encuentro con Pedro Sánchez antes de abandonar el Gobierno. Mientras llevaba su discurso de dimisión escrito en el móvil, el presidente le preguntó cómo creía que sería recordado en el futuro.
El escritor ha reconocido en La Mesa que aquella pregunta le sorprendió porque era él quien estaba dejando el cargo. Además, ha recordado cómo Sánchez le ofreció el Ministerio de Cultura mediante una llamada inesperada y le pidió que tomara una decisión en ese mismo momento.