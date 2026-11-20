Elecciones generales
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: ¿Quién ha ganado el cara a cara? Gestos, miradas y reflexiones al detalle
Sigue en directo la última hora de la actualidad política de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre tan solo unas horas después de celebrarse el esperado debate electoral.
- Pedro Sánchez pide perdón a las víctimas de Urda y Adamuz pero replica a Feijóo: "Lecciones las justas"
- Feijóo, sobre el accidente de Urda: "¿Si se hubiese muerto un familiar suyo se hubiese puesto a bailar a las 48 horas?"
- VÍDEO| Euforia en Ferraz tras el cara a cara que Pedro Sánchez resume así: "Buena política y mala educación"
- VÍDEO | El momento más solitario de Pedro Sánchez tras el cara a cara mientras espera a su equipo
- VÍDEO: Un Feijóo "satisfecho" con su actuación en el debate dice a su militancia: "Ya sabéis que yo no miento"
- El 'minuto de oro' de Feijóo durante el debate: "No soy un candidato de manual pero tampoco me voy de vacaciones cuando se invade nuestro país"
- El 'minuto de oro' de Pedro Sánchez durante el debate: "Quien pueda votar, que vote"
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La pregunta que sobrevuela hoy en todos los debates es "¿Quién ha ganado el debate?". Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo midieron fuerzas este jueves tras el único cara a cara que tendrá lugar en la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Un debate intenso y bronco en el que el presidente se ha centrado en avisar de los peligros que acechan con la llegada a Moncloa de PP y Vox y con un líder de la oposición afanado en presentarse como "gestor fiable".
Feijóo ha sido más agresivo, no ha dudado en interrumpir en cualquier momento. Sánchez ha mantenido el sosiego, no ha parado de pedir a su interlocutor que le deje hablar y no le han dolido prendas a la hora de reconocer errores y pedir perdón. Sin mirarse apenas a la cara, tras un saludo protocolario ante los fotógrafos, ambos han acometido el reto sentados frente a frente en una mesa blanca, armados con papeles a los que han recurrido para apoyar los datos que, muchas veces como armas arrojadizas, se han lanzado recíprocamente. También han mirado directamente a la cámara, a los televidentes, y no solo en su intervención inicial y en el llamado minuto de oro con el que ha concluido el encuentro, sino cuando querían enfatizar alguna idea o compromiso destinado a convencer a los electores.
La corrupción ha sido el punto más crítico. Feijóo comenzó el bloque asegurando que Sánchez había hecho "todo tipo de guarradas", citándole una y otra vez los casos que afectan al PSOE y terminó prometiendo que "conmigo no va a pasar nunca lo que ha pasado con el PSOE". Además, aseguró: "España merece un presidente decente y no lo es".
Tras el debate ambos candidatos han sido recibidos entre vítores por su gente. Pedro Sánchez en Ferraz pidió a la militancia "sudar la camiseta hasta el último minuto, la última papeleta y en el último colegio electoral". Mientras Núñez Feijóo dijo: "Me siento muy satisfecho del debate, ¡ya sabéis que yo no miento! He disfrutado porque he tenido la oportunidad de debatir de igual a igual con el presidente del Gobierno y creo que hay muchos españoles que también se sienten satisfechos, representados, escuchados y, ¿por qué no? Esperanzados ahora ya viendo la final de la recta con la pancarta de cambio".
Sigue en directo la última hora de la actualidad política de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Pedro Sánchez se queja de la "mala educación" de Feijóo tras el debate
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, se ha quejado de la "mala educación" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo tras mantener el debate 'cara a cara' de ayer por la noche.
Insta a los militantes socialistas a "sudar la camiseta" hasta el final de la campaña electoral.
Una vez terminó el debate electoral, Sánchez se desplazó a la sede del partido en la calle Ferraz, donde se dirigió a un grupo de militantes y cargos del partido que lo siguieron desde allí. "Lo primero, qué gusto estar rodeado de gente educada", señaló a modo de reproche a su oponente.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Sánchez le reprocha a Feijóo que "lecciones las justas"
Pedro Sánchez ha defendido en todo momento la actuación de su Gobierno ante los accidentes ferroviarios y aprovechaba su intervención para reprochar al PP la gestión de anteriores crisis. El presidente ha insistido en que el Ejecutivo debe "estar con las víctimas y decir la verdad" y ha recordado episodios como el accidente del metro de Valencia o la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia de la COVID-19, señalando directamente a Isabel Díaz Ayuso. "Por tanto, lecciones las justas", ha sentenciado. Además, Sánchez ha defendido la necesidad de reforzar los servicios públicos frente a los recortes y ha acusado a Feijóo de haber reducido un 44 % el gasto en infraestructuras durante su etapa como presidente de la Xunta de Galicia.
Última hora de las elecciones generales, en directo: El candidato del PP dice que Sánchez "conoce más a Jéssica y Andrea que a Maricarmen"
Alberto Núñez Feijóo volvía a cargar contra Pedro Sánchez por su gestión y le reprochaba que, tras ocho años en el Gobierno, parecía no asumir ninguna responsabilidad. Durante su intervención, el líder del PP ha sacado a relucir el caso de Maricarmen, preguntando al presidente si era la mujer que le había escrito una carta pidiéndole ayuda y a la que no respondió. Además, ha lanzado un reproche sobre el entorno del exministro José Luis Ábalos al asegurar que Sánchez "conoce más a Jéssica y Andrea" que a Maricarmen.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Feijóo echa en cara los presupuestos no aprobados
Alberto Núñez Feijóo ha reprochado a Pedro Sánchez que no haya conseguido aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado durante toda la legislatura. "Lo que se necesita en España es un gestor y para ello hay que tener presupuesto", ha señalado el líder del PP, que ha recordado que Sánchez es "el único presidente del Gobierno de España en toda la democracia que no ha aprobado presupuestos en toda la legislatura".
Frente a ello, Feijóo ha asegurado que, si llega al Gobierno, aprobará las cuentas de 2027 durante la primavera de ese año y las de 2028 antes de que finalice el ejercicio. Además, ha resumido su diagnóstico de la situación económica con una frase: "En España cada vez se paga más y se gana menos".
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: El PP publica una imagen de Feijóo paseando un perro tras el cara a cara con Pedro Sánchez
A primera hora de hoy, el Partido Popular ha publicado una fotografía de su líder y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, paseando a su perro apenas unas horas después del cara a cara electoral que protagonizó anoche con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de un "buenos días".
La imagen puede interpretarse como una referencia al apodo de 'perro Sanxe' con el que se conoce al jefe del Ejecutivo en las redes sociales.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Sánchez defiende que España ha sido "un faro" frente a la internacional ultraderechista
Pedro Sánchez ha defendido el papel de España en el escenario internacional y ha asegurado que el país ha sido "un faro, un ejemplo de coherencia y consistencia en defensa del multilateralismo y en defensa de la paz" frente al avance de la internacional ultraderechista.
El presidente del Gobierno ha sostenido que este movimiento "aplica los mismos insultos, las mismas mentiras y los mismos recortes allí donde gobierna". Durante su intervención, ha reivindicado la posición de España ante la guerra de Ucrania, el conflicto de Irán y la ofensiva israelí en Gaza, así como el reconocimiento del Estado palestino.
También ha defendido su rechazo a la propuesta de elevar el gasto en defensa al 5 % del PIB, contraponiéndola a la apuesta de su Ejecutivo por destinar más recursos a sanidad, educación y vivienda.
Última hora de las elecciones generales, en directo| Pedro Sánchez pide perdón en el cara a cara por los los accidentes ferroviarios
Pedro Sánchez ha aprovechado su turno de palabra, durante el bloque dedicado al accidente ferroviario de Urda, para pedir disculpas a las familias de las víctimas de los siniestros de Urda y Adamuz. "Si tengo que pedir disculpas a las familias de las víctimas de los accidentes de Urda y Adamuz, por supuesto que se lo pido. Es un dolor que me llevaré conmigo", ha asegurado el presidente del Gobierno, que también ha defendido la actuación de su Ejecutivo.
En este contexto, ha reprochado a Feijóo la gestión de anteriores crisis, como el accidente del metro de Valencia o el Yak-42. Además, ha defendido el aumento de la inversión en infraestructuras y mantenimiento ferroviario frente a los recortes que, según ha señalado, aplicaron los anteriores gobiernos del PP.
Última hora de las elecciones generales, en directo | Feijóo en el primer minuto del debate: "España merece un presidente decente y él no lo es"
El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha arrancado con un tono especialmente tenso. En su primera intervención, el líder del PP ha aprovechado para enumerar los distintos escándalos y polémicas que, a su juicio, han marcado la legislatura del presidente del Gobierno, desde el caso Koldo y las investigaciones que afectan a su entorno hasta la gestión del apagón, la situación económica y los accidentes ferroviarios.
Feijóo ha terminado su intervención con un contundente mensaje dirigido a Sánchez: "España merece un presidente decente y él no lo es".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Pedro Sánchez a la espera de su equipo tras el cara a cara
El cara a cara electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo terminó con un apretón de manos entre ambos candidatos y la moderadora, María Casado. Sin embargo, los momentos posteriores al debate dejaron una imagen llamativa del presidente del Gobierno. Mientras el equipo del líder popular se acercaba rápidamente para arroparle, Sánchez permanecía solo en el plató, a la espera de que llegasen los miembros de su equipo.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Feijóo: "Ya sabéis que yo no miento"
Feijóo se dio un baño de masas en Génova, donde la dirección del partido y las Nuevas Generaciones le recibieron al coro de "se nota, se siente, Feijóo presidente" con la canción 'Blitzkrieg Bop', de los Ramones. "¿Qué hacéis un jueves a las 12 y media de la noche aquí?", preguntó con sorna Feijóo, que les agradeció su "ánimo", "impulso" y "alegría". "Me siento muy satisfecho del debate, ¡ya sabéis que yo no miento! ".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Sánchez: "Buena política y mala educación"
Arropado por los suyos, Pedro Sánchez pidió en Ferraz a la militancia "sudar la camiseta hasta el último minuto, la última papeleta y en el último colegio electoral". Aseguró Sánchez que "lo vivido" en el debate se resume en cuatro palabras: "Buena política y mala educación". Defiende que se hizo evidente los dos modelos entre los que hay que elegir en las elecciones generales del 29 de noviembre. El del PSOE "de conquistas sociales, de orgullo de país", tanto a nivel nacional como a nivel internacional" frente al del PP: "Todo reproches y ninguna propuesta". Sánchez terminó su discurso valorando que tras el cara a cara "estamos un más un paso más cerca de ganar las elecciones y volver a gobernar cuatro años más". "Así que a trabajar el tiempo que nos resta de campaña".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Tras el debate cada candidato recibe el apoyo de los suyos
Tras el debate ambos candidatos han sido recibidos entre vítores por su gente. Pedro Sánchez en Ferraz pidió a la militancia "sudar la camiseta hasta el último minuto, la última papeleta y en el último colegio electoral". Mientras Núñez Feijóo en Génova dijo: "Me siento muy satisfecho del debate, ¡ya sabéis que yo no miento! He disfrutado porque he tenido la oportunidad de debatir de igual a igual con el presidente del Gobierno y creo que hay muchos españoles que también se sienten satisfechos, representados, escuchados y, ¿por qué no? Esperanzados ahora ya viendo la final de la recta con la pancarta de cambio".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Feijóo más agresivo, Sánchez más sosegado
Feijóo ha sido más agresivo, no ha dudado en interrumpir en cualquier momento. Sánchez ha mantenido el sosiego, no ha parado de pedir a su interlocutor que le deje hablar y no le han dolido prendas a la hora de reconocer errores y pedir perdón. Sin mirarse apenas a la cara, tras un saludo protocolario ante los fotógrafos, ambos han acometido el reto sentados frente a frente en una mesa blanca. En varias ocasiones han mirado directamente a la cámara, a los televidentes, y no solo en su intervención inicial y en el llamado minuto de oro con el que ha concluido el encuentro, sino cuando querían enfatizar alguna idea o compromiso destinado a convencer a los electores.
Última hora de las elecciones generales, en directo: ¿Quién ha ganado el debate?
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Octavo día de la campaña y día de resaca tras el único cara a cara de aquí al día de los comicios. La pregunta que hoy sobrevuela en todas las tertulias es: "¿quién ha ganado el debate?" PP y PSOE lo tienen clara, para cada uno ha ganado su candidato.
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