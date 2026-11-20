La pregunta que sobrevuela hoy en todos los debates es "¿Quién ha ganado el debate?". Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo midieron fuerzas este jueves tras el único cara a cara que tendrá lugar en la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Un debate intenso y bronco en el que el presidente se ha centrado en avisar de los peligros que acechan con la llegada a Moncloa de PP y Vox y con un líder de la oposición afanado en presentarse como "gestor fiable".

Feijóo ha sido más agresivo, no ha dudado en interrumpir en cualquier momento. Sánchez ha mantenido el sosiego, no ha parado de pedir a su interlocutor que le deje hablar y no le han dolido prendas a la hora de reconocer errores y pedir perdón. Sin mirarse apenas a la cara, tras un saludo protocolario ante los fotógrafos, ambos han acometido el reto sentados frente a frente en una mesa blanca, armados con papeles a los que han recurrido para apoyar los datos que, muchas veces como armas arrojadizas, se han lanzado recíprocamente. También han mirado directamente a la cámara, a los televidentes, y no solo en su intervención inicial y en el llamado minuto de oro con el que ha concluido el encuentro, sino cuando querían enfatizar alguna idea o compromiso destinado a convencer a los electores.

La corrupción ha sido el punto más crítico. Feijóo comenzó el bloque asegurando que Sánchez había hecho "todo tipo de guarradas", citándole una y otra vez los casos que afectan al PSOE y terminó prometiendo que "conmigo no va a pasar nunca lo que ha pasado con el PSOE". Además, aseguró: "España merece un presidente decente y no lo es".

Tras el debate ambos candidatos han sido recibidos entre vítores por su gente. Pedro Sánchez en Ferraz pidió a la militancia "sudar la camiseta hasta el último minuto, la última papeleta y en el último colegio electoral". Mientras Núñez Feijóo dijo: "Me siento muy satisfecho del debate, ¡ya sabéis que yo no miento! He disfrutado porque he tenido la oportunidad de debatir de igual a igual con el presidente del Gobierno y creo que hay muchos españoles que también se sienten satisfechos, representados, escuchados y, ¿por qué no? Esperanzados ahora ya viendo la final de la recta con la pancarta de cambio".

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