¿Se repetirá hoy el "No sea usted tan caro de ver" con el que Susanna Griso despidió al presidente del Gobierno en su entrevista de 2023? Este miércoles, Pedro Sánchez vuelve a sentarse frente a la presentadora para responder a todas sus preguntas, después de tres años sin pisar el plató de nuestro programa.

A solo 11 días de las elecciones generales, el candidato del Partido Socialista dará su visión sobre la campaña electoral y compartirá sus expectativas de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre.

Sin embargo, más allá de la actualidad inmediata de la campaña, Griso repasará los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez para abordar los principales acontecimientos de este periodo.

La crisis migratoria de Ceuta y las últimas tragedias ferroviarias ocuparán buena parte de la entrevista, por sus implicaciones tanto sociales como políticas. También habrá espacio para los casos de corrupción que afectan a su partido y a su entorno más cercano.

La vivienda y las pensiones también se pondrán sobre la mesa, dos cuestiones que generan una gran preocupación entre los ciudadanos. En este contexto, el presidente también tendrá ocasión de exponer su postura ante un posible Gobierno de la oposición a partir del 29-N y sus propuestas en estas materias.

¿Se mostrará igual de crítico con la oposición que durante el resto de la campaña? ¿Concentrará su discurso en el lado más personal que ha protagonizado la campaña del PSOE bajo el lema 'La fuerza del amor'? ¿Despejará alguna de las incógnitas que rodean la actualidad política?

Todas las respuestas, a partir de las 9:00 horas, en Antena 3, en 'Espejo Público'.

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