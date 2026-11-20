La batalla dialéctica había terminado. Feijóo recogía sus cosas y, casi de inmediato, cinco personas de su equipo se acercaban para felicitarle. Al otro lado, la imagen era diferente: Pedro Sánchez cogía su carpeta y se desplazaba rápidamente, sin tener todavía a su equipo a su alrededor. Dos escenas, dos maneras de abandonar el plató y una sucesión de segundos que se han convertido en protagonistas del análisis posterior al debate.

¿Qué hizo Pedro Sánchez durante esos instantes?

Las cámaras captan cómo el presidente del Gobierno se queda inicialmente sin el mismo acompañamiento que su adversario. Camina, pero no parece querer alejarse demasiado de la zona de las cámaras. Incluso se vuelve y busca con la mirada a la moderadora, María Casado, mientras espera a que aparezcan los suyos.

La periodista intenta llenar ese vacío hasta que, al fondo, comienza a llegar el equipo socialista. Sánchez mira hacia su izquierda y, 29 segundos después, recibe finalmente el acompañamiento de tres personas, que esperan a una cuarta.

Una secuencia breve, pero que, en televisión, adquiere otra dimensión cuando se compara con lo que sucede simultáneamente al otro lado del escenario.

Feijóo continúa rodeado de los suyos, mientras Sánchez parece tener prisa por abandonar el lugar. El presidente incluso da señales de querer quitarse cuanto antes el micrófono. Cuando comprueba que ya solo quedan dos personas a su lado, decide marcharse, con saludo y mirada incluidos.

El líder popular, por su parte, se toma su tiempo. No parece tener prisa por bajar del escenario, pese a que al día siguiente tenía previsto madrugar para desplazarse a Tenerife.

Antes de abandonar el plató, María Casado le entrega algo que parece ser un chicle o un caramelo. Un pequeño detalle más de una noche en la que las cámaras no dejaron de captar cada movimiento.

Opiniones contrarias a la hora de dar un ganador

Las primeras valoraciones tampoco tardaron en llegar. La portavoz socialista, Torró, fue la primera en pronunciarse ante los periodistas y lo hizo con un mensaje contundente: "Pues venga, claramente, en el debate de hoy ha ganado Pedro Sánchez".

En menos de 90 segundos, la representante socialista repitió hasta en tres ocasiones una misma referencia a Alberto Núñez Feijóo, insistiendo en la idea de un "remonte épico" frente al candidato popular. Después, Torró abandonó el lugar sin atender a las preguntas de los periodistas.

En el lado popular, la actitud fue diferente. Sémper sí atendió a los medios y mostró su satisfacción con la actuación de su candidato. "Muy contento", respondió cuando le preguntaron cómo se encontraba Feijóo. Antes, había elogiado su intervención: "Liderado por un hombre con una capacidad extraordinaria".

Y el propio Feijóo también se acercó a los periodistas. Su valoración fue breve, pero dejó clara su impresión: "He disfrutado mucho".

De los pasillos a Génova: la celebración de los populares

La noche no terminó en el plató. En la sede nacional del PP, en la calle Génova, la celebración fue tomando forma al ritmo de los Ramones. "¡Se nota, se siente, Feijóo presidente!", coreaban los militantes mientras el candidato popular se abría paso entre los militantes.

"¿Qué hacéis un jueves por la noche a las once de la noche aquí?", preguntaba Feijóo a los congregados. Los gritos de "¡Feijóo a La Moncloa!" y "¡Presidente, presidente!" acompañaban una celebración en la que al líder popular incluso le costaba hacerse oír. "Me siento muy orgulloso del debate, ya sabéis que yo no miento", aseguraba.

También quiso agradecer el trabajo de quienes habían estado detrás de la preparación del encuentro: "Hay mucha gente anónima que ha trabajado".

Feijóo dedicó alrededor de cuatro minutos a dirigirse a sus simpatizantes. Sánchez, por su parte, dedicaba la mitad de tiempo, con un mensaje que iba más allá de la celebración. "Hay que sudar esa camiseta que lleváis", trasladó a sus militantes.

César Calderón: "La gran pregunta es qué hizo Pedro Sánchez ayer"

Pero ¿qué lectura tienen esas imágenes? En el análisis posterior, César Calderón, director general de Redline, pone el foco en la diferencia entre las dos escenas.: "Es la foto de la humillación definitiva", afirmó al referirse a la imagen de Feijóo paseando a un perro difundida esta mañana en redes sociales.

Calderón planteó que existen distintas maneras de medir el resultado de un debate: la capacidad de convencer a los indecisos, movilizar a los propios simpatizantes o generar una determinada percepción entre los analistas.

A partir de esa interpretación, defiende que las métricas que considera relevantes apuntaban a una misma dirección y lanza una pregunta: "¿Qué hizo Pedro Sánchez ayer?".

Una reflexión que abre otro debate: más allá de los argumentos políticos expuestos durante el cara a cara, ¿qué transmitieron los candidatos cuando dejaron de responder a las preguntas del moderador y comenzaron a relacionarse con sus equipos y con los periodistas?

El análisis también se detiene en la imagen de Sánchez

Otro de los comentarios llega de la mano de Ángel Antonio, que pone el foco en la vestimenta del presidente del Gobierno. "Revulsivo ninguno, empezando por lo tristísimo del traje de Sánchez", señala.

Mientras tanto, las imágenes del debate siguen ofreciendo material para el análisis: los 29 segundos de espera de Sánchez, las felicitaciones que recibió Feijóo, la reacción de los equipos, las declaraciones posteriores y la celebración en Génova.

Porque el debate terminó cuando se apagaron los micrófonos, pero la batalla por trasladar una determinada imagen de lo ocurrido acababa de comenzar.

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