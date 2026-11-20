"El mayor pelotazo de la televisión", literalmente, está a punto de estrenar su segunda temporada. Juego de pelotas regresa por todo lo alto y lo hace con nuevas estrellas que prometen regalarnos momentos inolvidables.

Mario Vaquerizo ya lo avisa: "El mejor juego de la televisión mundial". Y es que el formato arrasa por todo el planeta, llevando la tensión de responder preguntas o caer en la piscina al límite.

Torito, Soraya, Esperansa Grasia o Edu Navarrete son algunas de las figuras que llegan en el estreno de esta nueva edición. Una nueva ocasión para pasarlo en grande y, como el propio Torito avisa, vivir "un sueño de programa".

Patricia Conde y David Fernández son los encargados de presentar cada semana Juego de pelotas, muy pronto en Antena 3. ¡No te lo pierdas!