MUY PRONTO
Vuelve "el mayor pelotazo de la televisión": La nueva temporada de Juego de pelotas, a la vuelta de la esquina
Juego de pelotas está a punto de estrenar una segunda temporada que trae nuevos rostros, más emoción y, por supuesto, los pelotazos más divertidos de la televisión. ¡No te la pierdas!
Publicidad
"El mayor pelotazo de la televisión", literalmente, está a punto de estrenar su segunda temporada. Juego de pelotas regresa por todo lo alto y lo hace con nuevas estrellas que prometen regalarnos momentos inolvidables.
Mario Vaquerizo ya lo avisa: "El mejor juego de la televisión mundial". Y es que el formato arrasa por todo el planeta, llevando la tensión de responder preguntas o caer en la piscina al límite.
Torito, Soraya, Esperansa Grasia o Edu Navarrete son algunas de las figuras que llegan en el estreno de esta nueva edición. Una nueva ocasión para pasarlo en grande y, como el propio Torito avisa, vivir "un sueño de programa".
Más Noticias
- Torito, "sudando como Camacho", en la nueva temporada de Juego de pelotas: muy pronto en Antena 3
- Juego de pelotas estrena muy pronto su segunda temporada con Patricia Conde y David Fernández
- Arrancan las grabaciones de la nueva temporada de Juego de pelotas con Patricia Conde como presentadora
- Abierto el casting para participar en la segunda temporada de Juego de pelotas
- Chapuzones con estilo... ¡y hasta sincronizados!: todas las caídas del octavo programa de Juego de pelotas
Patricia Conde y David Fernández son los encargados de presentar cada semana Juego de pelotas, muy pronto en Antena 3. ¡No te lo pierdas!
Publicidad