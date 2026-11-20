Tras el único cara a cara para las elecciones generales del 29 de noviembre se analiza todo. Tiempos, gestos, respuestas... lo que se dice, pero también lo que no se dice y precisamente los silencios, poco deseados en televisión, han tenido gran repercusión tras el debate. El más tenso se produjo cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le preguntó quién financió las primarias del Partido Socialista por las que salió elegido secretario general y el jefe del Ejecutivo no ha contestado, si bien es cierto que antes sí respondió a tres preguntas similares sobre la misma cuestión.

Estaban debatiendo sobre el bloque de corrupción. Feijóo le lanzó una serie de preguntas a Sánchez entre ellas si amañó votos en las primarias de su partido, a lo que Sánchez respondió: "No". También si recibió "alguna donación proveniente de la prostitución" y el presidente ha respondido que "en absoluto". El líder de la oposición le criticó que no haya dado los datos sobre los donantes del PSOE a lo que el jefe del Ejecutivo dijo: "Está en manos de la justicia". Sin darse por vencido, Feijóo le preguntó: "¿Quién le pagó las primarias?" una pregunta que el presidente no respondió dando paso a unos incómodos segundos de silencio.

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