La pregunta de Jordi Évole sobre a quién va a votar ha llevado a Susana Díaz a hablar de su relación con el PSOE y de cómo entiende su militancia. La socialista ha asegurado que seguirá votando a su partido, independientemente de quién lo dirija, y ha recurrido a una comparación futbolística para explicar hasta qué punto siente esos colores.

"Yo soy del PSOE como del Betis": Susana Díaz explica cómo vive su militancia

Cuando Évole le ha preguntado directamente a quién va a votar, Díaz ha respondido: "¿Yo a quién voy a votar? ¿A mi partido, al PSOE?". La expresidenta andaluza ha cuestionado después el planteamiento de la pregunta, al considerar que la situaba en una posición política concreta.

La socialista ha explicado que su compromiso con el partido está por encima de las personas que ocupen su dirección: "Mira, yo soy del PSOE como del Betis, y eso lo llevo dentro. Y me da igual quién está al frente, igual que me da igual los 11 que saque Pellegrini". Con esta comparación, ha defendido que su militancia no depende de quién dirija el PSOE en cada momento.

Díaz también ha aclarado que esa fidelidad no significa que renuncie a la crítica interna: "Yo soy crítica y la critico lo que no me gusta y lo censuro". Además, ha recordado que se ha presentado a distintas contiendas internas porque defendía un proyecto alternativo, pero ha insistido en que sigue siendo socialista por encima de las diferencias con quienes dirigen el partido.

Susana Díaz recuerda su enfrentamiento con Pedro Sánchez en las primarias

Durante la conversación, la expresidenta andaluza también ha recordado las primarias en las que se enfrentó a Pedro Sánchez y las consecuencias personales que tuvo aquella etapa. Díaz ha explicado que durante mucho tiempo se construyó una imagen de ella como una persona "malvada", "ambiciosa" y "desmedida", un personaje del que le costó desprenderse.

"Hubo muchas entrevistas y muchas cosas en esa época que construyeron un personaje sobre mí, pues jodido. Y yo tardé en recuperarme", ha recordado. También ha contado cómo vivió los días posteriores a aquella contienda: "Yo recuerdo los cinco primeros días después de aquellas primarias que yo no me podía levantar de la cama, Cristina".

La socialista ha aclarado que su sufrimiento no estuvo relacionado con haber ganado o perdido, sino con el daño personal que sintió: "Porque estaba hundida. Pero no por haber ganado o perdido una contienda, sino por el daño humano que había sufrido".