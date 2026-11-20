El debate televisivo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha provocado numerosas reacciones entre los representantes de otras formaciones políticas. Gabriel Rufián, Ada Colau, Pablo Bustinduy e Irene Montero han aprovechado el encuentro para expresar sus opiniones, y poner sobre la mesa algunas de las cuestiones que consideran prioritarias de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Entre la gente que ha analizado el cara a cara, encontramos a Jon Echeverría, candidato del PP en Guipúzcoa y José, progresista y periodista. Ambos han podido valorar la entrevista y Jon ha respondido de manera contundente: "Feijoo ha arrasado a Sánchez, pero no lo digo yo, lo dice la izquierda, hasta Gabriel Rufián, todos reconocen que ha ganado Feijóo. Reconocen que ha salido reforzado, ni siquiera Iván Redondo se atreve a decir que ha ganado Pedro Sánchez y esto nos encamina a la victoria el 29N".

"Me llamó la atención los detalles del debate, como la corbata, parece que quiere que nos acostumbremos a verlo así"

Mientras que José, afirma que no ha habido ganador y que el cara a cara ha sido una derrota de la democracia: "No puedes ir a un debate así, porque a las mentiras se les debate con rotundidad, más que dos ganadores vi una derrota de la democracia. Los ciudadanos esperábamos que este debate tuviera más propuestas. Pensaba que Sánchez iba a seguir una línea que llevaba marcada en las entrevistas, mas chulo y desenvuelto pero al verlo tan comedido pensé que querían dar la imagen de un presidente de Estado que da datos de su gestión".

Mientras que Jon Echeverría negaba las acusaciones de José, el candidato del PP alegaba que Feijóo no insultó en el cara a cara en ningún momento: "Es un debate donde dos personas se interpelan, si Sánchez no quiso interpelar porque no tiene argumentos no es problema de Feijóo".

Sobre la pregunta de la financiación de las primarias

José ha añadido que no sabe cómo Pedro Sánchez no respondió a la pregunta que le lanzó el líder del PP. Asegura que al no responder, el relato de Feijóo se impuso debido a sus mentiras.

"No responde porque las primarias fueron financiadas con el dinero de la prostitución de su suegro, por eso no publicó los donantes. Lo que si hizo Feijóo fue mostrar sus propuestas para todos los españoles y Pedro Sánchez no supo contestar", ha finalizado Jon haciendo referencia a la pregunta de las primarias de 2023.

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