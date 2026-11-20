El posado de Pedro Sánchez en una revista del corazón ha llamado la atención de Bárbara Rey, que ha analizado en La Mesa las fotografías y la imagen que proyecta el presidente del Gobierno. Aunque considera que los políticos pueden aparecer en este tipo de publicaciones, le ha resultado extraño que haya elegido hacerlo precisamente en plena campaña electoral y a solo 11 días de los comicios.

"Yo pienso que los políticos pueden perfectamente salir en las portadas de las revistas de corazón", ha explicado Bárbara Rey. La actriz cree que estas apariciones pueden encajar en momentos puntuales, como Navidad o las vacaciones de verano, pero no entiende tanto que Sánchez haya protagonizado un reportaje de este tipo justo antes de las elecciones.

Bárbara Rey critica las fotografías, el estilismo y las poses de Pedro Sánchez

Más allá del momento elegido, Bárbara Rey también ha analizado cómo se ha preparado el reportaje. La actriz considera que el presidente tendría que haber cuidado más algunos aspectos de la sesión fotográfica: "Tenía que haber cuidado un poquito más el fotógrafo, el photoshop y el estilismo y las poses".

Incluso ha bromeado con que podría haberle dado algunos consejos para mejorar el resultado: "Quizá me tendría que haber llamado a mí para que le dijera cómo tenía que hacerlo". Entre otras cosas, ha señalado que a Sánchez no le favorece reírse demasiado y que, teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país, considera que no era el momento más oportuno para mostrar esa imagen.

"Todos sabemos perfectamente que está muy enamorado"

Bárbara Rey también ha cuestionado el mensaje que transmite el reportaje. Al referirse al titular "No me imagino la vida sin Begoña", la actriz ha señalado que el presidente ya ha hablado en numerosas ocasiones de sus sentimientos y que, en plena campaña electoral, los ciudadanos esperan conocer otras cuestiones.

"Todos sabemos perfectamente que está muy enamorado, porque nos lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. O sea, pero lo que quisiéramos son saber otras cosas", ha señalado.