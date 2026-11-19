El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha sido especialmente duro cuando se ha abordado el accidente de Urda, en Toledo, en el que murieron 69 personas.

"¿Si se hubiese muerto un familiar suyo se hubiese puesto a bailar a las 48 horas?", le ha reprochado Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez. "El balance de esta legislatura s epuede resumir en: de Ábalos a Puente y en medio siempre Sánchez (...) El dinero de los ferrocarriles se iba a mordidas". "Los servicios públicos no se proclaman, se gestionan", ha añadido.

"¿Hicieron algo después del accidente de Adamuz?¿Hicieron algo ante los 170 fallos del sistema de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?¿Por qué no hicieron caso a los avisos de los maquinistas?¿Es verdad que Moncloa filtró los auidos del maquinista muerto antes de que sus restos se entregaran a las familias?"