La Voz entra en una de sus fases más decisivas. Esta noche llegan las Batallas Cruzadas, una dinámica en la que los coaches tendrán que enfrentarse entre ellos utilizando las mejores voces de sus equipos.

Cada enfrentamiento tendrá un único ganador y será el público quien tenga la última palabra. Los talents tendrán que darlo todo sobre el escenario para conseguir una de las últimas plazas disponibles en los Directos de La Voz.

“Vamos a darlo todo”, ha asegurado Lola Índigo, dispuesta a luchar por sus artistas en una noche en la que las decisiones ya no estarán en manos de los coaches.

Con los nervios a flor de piel y las despedidas cada vez más cerca, los cuatro equipos están preparados para una noche inolvidable en la que cualquier actuación puede cambiar el destino de los talents.

Estos son los 16 talents que luchan por las últimas plazas de los Directos

Después de la Batalla de Ganadores, ocho artistas ya tienen asegurado su pase a los Directos, pero otros dieciséis tendrán que enfrentarse en las Batallas Cruzadas para conseguir continuar en La Voz.

Equipo Pablo López: Carla, Karim, Paz y Lucía Baizán. El malagueño ya tiene clasificados a Jhon Jairo y Adriana Moreno.

Equipo Lola Índigo: Charlotte, Borja, Estrella Marina y Kika Cardoso. Raúl e Irene ya tienen su plaza asegurada.

Equipo Melendi: Omar, Enrique, Ana Muñoz y Marta Salas. Manuela y José Torres esperan ya en los Directos.

Equipo Mika: Marcos, Rubén, Izán y Nicolás. Carlos y Aura ya están clasificados.

Dieciséis talents, cuatro equipos y las últimas plazas en juego. ¿Quiénes conseguirán superar las Batallas Cruzadas y llegar a los Directos de La Voz?