Tras el cara a cara entre Pedro Sánchez, candidato del PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, del PP, en 'Espejo Público' hemos querido organizar nuestro propio debate. En esta ocasión, los protagonistas han sido la activista y colaboradora Afra Blanco y el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos. Ambos se han sentado frente a frente para visualizar el bloque temático sobre vivienda que abordaron los líderes políticos durante el debate electoral y, posteriormente, intercambiar sus propias opiniones en un nuevo cruce de argumentos.

Durante el cara a cara, Sánchez y Feijóo confrontaron sus posiciones sobre la crisis de la vivienda, uno de los asuntos que ha marcado la agenda política y social de los últimos meses. Por un lado, el líder popular reprochó al presidente que "desprotege al inquilino y al propietario" y defendió la necesidad de impulsar una "ley antiokupación". Por su parte, Sánchez puso el foco en la regulación del mercado y acusó a Feijóo de mentir al cuestionar los datos que exponía.

"A mí ninguno de los dos me convence"

Tras escuchar a ambos candidatos, Afra Blanco reconocía que "a mí ninguno de los dos me convence". No obstante, consideraba que el presidente del Gobierno había resultado más convincente porque, aunque entiende que ha actuado "forzado por las calles", cree que "ha sabido responder ante el real decreto Maricarmen". Eso sí, calificaba su respuesta de "insuficiente".

En cuanto a las propuestas del líder del PP sobre la okupación, Blanco defendía que "hay que dotar a los juzgados de los suficientes recursos para resolver rápido y pronto esa situación", en lugar de limitar el debate a las medidas planteadas por Feijóo.

"Maricarmen culpaba a Pedro Sánchez"

Jaime de los Santos no tardaba en rebatir sus argumentos. Ante la reflexión de la colaboradora sobre los 11 años que, a su juicio, lleva sin resolverse el problema de la vivienda, el popular le recordaba que "parece que se le ha olvidado a ella y al presidente que los últimos ocho años quien ha tenido la competencia ha sido Pedro Sánchez". En esa misma línea, añadía que "Maricarmen culpaba a Pedro Sánchez".

Estas palabras provocaban la reacción de Afra, que levantaba la mano para intervenir al mostrar su discrepancia con el argumento del vicesecretario popular. De los Santos, por su parte, defendía que su candidato había ofrecido "recetas para que en los próximos años podamos construir un millón de viviendas". Frente a ello, calificaba la gestión de Sánchez como "la peor de las gestiones" y tachaba de "mentira" sus planteamientos.

"Ya te digo yo que también miente"

A continuación, ambos colaboradores escuchaban de nuevo unas declaraciones del presidente del Gobierno durante el debate en las que parecía dar por hecho que el próximo 29 de noviembre entregaría el testigo al candidato popular. "No deroguen una ley que es buena porque regula, no necesitamos solamente construir", afirmaba Sánchez. Un lapsus que Feijóo aprovechaba y le puntualizaba: "Es una declaración clarísima de cuál es su posición".

De los Santos interpretaba estas palabras como una señal de que Sánchez daba por hecho que Feijóo sería el próximo presidente del Gobierno. En este contexto, recordaba también unas declaraciones del candidato socialista durante la convocatoria anticipada de las elecciones generales, cuando afirmó que "las Cortes Generales no reflejan el sentir de la ciudadanía". Para el popular, estas palabras se acercaban a las de un "dictador".

"¿Dónde están la mayor parte de las competencias en materia de vivienda?"

"Ya te digo yo que también miente, sobre todo porque faltan trabajadores", respondía Afra Blanco al escuchar la propuesta de Feijóo de construir un millón de viviendas. La colaboradora cuestionaba que el líder popular pudiera cumplir ese compromiso si Sánchez tampoco había conseguido materializar su promesa de medio millón de viviendas. "Ese millón de viviendas que promete podemos decir, escuchando a la patronal y a las organizaciones sindicales, que es falso", sentenciaba.

Para cerrar su intervención, Blanco lanzaba una pregunta que ella misma se encargaba de responder: "¿Dónde están la mayor parte de las competencias en materia de vivienda? En las comunidades autónomas, en la que gobierna Illa con el PSC y en la que gobierna Ayuso con el PP, nos guste más o menos".

Pese al cruce de reproches y las diferencias, ambos colaboradores terminaban entre risas y con un apretón de manos.

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